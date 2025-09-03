Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Izarrak eta konstelazioak ezagutzeko aukera larunbatean

J. Z.

beasain.

Asteazkena, 3 iraila 2025, 20:07

Larunbatean, irailaren 6an Murumendiko tontorrak gau berezi baten agertoki bilakatuko dira. Arrano Ingurumen Elkarteak antolatutako irteerak parte-hartzaileei astronomiaren edertasunaz gozatzeko aukera eskainiko die, Aranzadiko adituen laguntzaz.

Irteera Mandubiko Bentatik abiatuko da arratsaldeko 18:00etan eta bertatik Murumendira igoko dira parte-hartzaileak. Behin gauez, zeruko izarrak eta konstelazioak behatuko dituzte, azalpen zientifiko eta kulturalez lagunduta. Gau osoa mendian pasatzeko aukera izango da, eta igande goizean Usurbe Mendiko jaiez gozatzera jaitsiko dira.

Ekintza honetan parte hartzeko, beharrezkoa da norberak materiala eramatea: kataloxak, lo zakua, estera, kanpin denda, frontala, afaria eta gosaria, besteak beste. Horrez gain, aurrez izena eman beharko da, helbide elektroniko honetara mezu bat bidaliz: arranoingurumena@hotmail.com.

Antolatzaileek gogorarazi dute jarduera hau aukera paregabea dela astronomia modu praktiko eta hurbilean ezagu-tzeko, naturaren eta mendiko giroaren gozamena uztartuz. Herritarrak bertaratzera gonbidatu dituzte, aurrez astronomian esperientzia dutenentzat, zein mundu honetan berriak direnentzat aukera interesgarria eskainiz.

