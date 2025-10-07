Impulso a la alimentación y al producto local en las aulas

El Ayuntamiento, en colaboración con los centros educativos del municipio, Osakidetza y varios productores locales, ha puesto en marcha por tercer año consecutivo el programa ' ... Mercado y alimentación saludable', una iniciativa educativa dirigida al alumnado de sexto de Primaria. El objetivo es promover hábitos de vida saludables desde la infancia y reforzar el valor del producto local y del mercado tradicional.

La alcaldesa, Leire Artola, destacó que una de las prioridades del Ayuntamiento es impulsar el mercado y el comercio local. Con ello, explicó, no solo se contribuye a mantener una economía local fuerte, sino que también se fomenta el consumo de productos de temporada y de kilómetro cero.

El proyecto incluye talleres teórico-prácticos que se desarrollarán entre octubre y diciembre en los centros Andramendi, Alkartasuna-Lizeoa, La Salle y Murumendi. En ellos, el alumnado aprenderá sobre alimentación y emociones mediante dinámicas y juegos, y preparará un desayuno saludable con productos locales aportados por el Ayuntamiento. Los talleres serán impartidos por profesionales de enfermería, pediatría y psicología de Osakidetza y de la Asociación Contra el Cáncer. Según Gorka Gullon, representante de Osakidetza, esta iniciativa promueve la educación y la prevención, pilares fundamentales para una vida saludable.

Además de las sesiones en los centros escolares, el programa contempla visitas al mercado y a caseríos de la comarca, donde el alumnado podrá conocer de primera mano el proceso de producción de alimentos. Entre las actividades se incluyen la elaboración de pan ecológico en el caserío Artzabaltza (Altzaga), un taller sobre el mundo de las abejas con la Asociación de Apicultores de Gipuzkoa (Zaldibia), el conocimiento del cultivo de manzanas en Oñatibi Txiki (Gabiria) y la producción de hortalizas ecológicas en la huerta de Josetxo Mendia (Altzibar).

Según explicó Rosa Aurkia, responsable del programa, esta iniciativa nació de las propias propuestas del alumnado, que pidió al Ayuntamiento impulsar el mercado local e incorporar productos de proximidad en los almuerzos escolares. Durante el curso, los estudiantes también diseñarán bonos descuento, bolsas reutilizables y materiales promocionales para dar visibilidad a los productores locales.