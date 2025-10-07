Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los protagonistas del proyecto, tras la presentación de una nueva edición de la cooperación. UDALA

Beasain

Impulso a la alimentación y al producto local en las aulas

El Ayuntamiento, Osakidetza, los centros escolares y productores del entorno renuevan su compromiso con la salud

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Martes, 7 de octubre 2025, 20:30

El Ayuntamiento, en colaboración con los centros educativos del municipio, Osakidetza y varios productores locales, ha puesto en marcha por tercer año consecutivo el programa ' ... Mercado y alimentación saludable', una iniciativa educativa dirigida al alumnado de sexto de Primaria. El objetivo es promover hábitos de vida saludables desde la infancia y reforzar el valor del producto local y del mercado tradicional.

