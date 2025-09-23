iGunea recupera su horario de tarde de martes a jueves

J. ZABALA BEASAIN. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La oficina de información y atención ciudadana del Ayuntamiento, Igunea, ha retomado su horario habitual tras el periodo estival. A partir de ahora abrirá de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas, y además los martes, miércoles y jueves de 15.00 a 18.00 horas.

Igunea es el punto de referencia para atender las necesidades de las y los beasaindarras en relación con trámites y servicios municipales. Entre sus funciones destacan: la información sobre gestiones y recursos del Ayuntamiento, la resolución inmediata de solicitudes sencillas (como empadronamientos o certificados), el registro de entrada de documentos oficiales, el pago de recibos, la consulta sobre expedientes en curso o la gestión de citas con otros departamentos.

El servicio también está disponible a través de la Oficina Virtual del Ayuntamiento.