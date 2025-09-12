Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los dantzaris volverán a tomar Igartza hoy al mediodía. ZABALA

Beasain

Igartzako Dantzarien Eguna hoy en el Conjunto Monumental

J. ZABALA

BEASAIN.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:45

La tradición y la danza volverán a ser protagonistas en Beasain hoy al mediodía con la celebración del Igartzako Dantzarien Eguna. La jornada reunirá a los dantzaris locales en una cita ya consolidada en el calendario cultural local.

Los actos comenzarán a las 12.00 horas con el 'Maritxu nora zoaz', que es bailado por el Zaldiko. A continuación un dantzari recibirá la bandera de Beasain por parte de la alcaldesa y comenzará el tradicional desfile de la ezpata-dantza, que partirá de la plaza y llegará hasta el conjunto monumental de Igartza.

A las 12.30 horas dará comienzo el espectáculo de danza, con representaciones en diferentes rincones del Monumento de Igartza, donde el público podrá disfrutar de coreografías que combinan la fuerza de la tradición con la riqueza cultural de la zona.

La celebración no terminará al mediodía. El ambiente festivo continuará también por la tarde, con más actividades que prolongarán el espíritu de encuentro y alegría en torno a la danza, consolidando una vez más esta cita como punto de referencia.

