Igartza volvió a vibrar con sus fiestas

El barrio Igartza vivió con intensidad sus fiestas durante el pasado fin de semana. Las celebraciones comenzaron el jueves con la apertura de las ... barracas y un animado pintxo-pote amenizado por Indezent DJ. El viernes, con el lanzamiento del cohete, arrancaron oficialmente las fiestas, que se prolongaron hasta ayer con una agenda repleta de actividades y una destacada implicación de vecinos y visitantes.

El programa incluyó conciertos, espectáculos de calle, concursos gastronómicos y pruebas deportivas durante todo el fin de semana, y atrajo a jóvenes y adultos al aparcamiento situado tras el campo de fútbol de Loinatz, centro neurálgico de la celebración en Igartza. Entre los clásicos no faltó el campeonato de mus, que alcanzó su 31ª edición. Numerosas parejas participaron, muchas de ellas de fuera del barrio. Los ordiziarras Ernesto y Guridi se proclamaron campeones, mientras que los zizurkildarras Harriet y Telmo quedaron subcampeones.

La cocina también tuvo su espacio con el concurso de tortilla de patata, que celebraba su 13ª edición. En esta ocasión los ganadores fueron Joseba Arizkorreta y Maddi Imaz. El segundo premio recayó en Marijo e Iñigo Imaz.

Otro de los momentos más esperados fue el día de disfraces, que volvió a contar con una gran respuesta del público. Cada año la organización propone una temática distinta y en esta ocasión fue 'el espacio'. El premio al mejor disfraz se lo llevaron Oskar y Arantxa.

Deporte para todos

Los deportes rurales tampoco faltaron a la cita. En la prueba de txingas, Joseba Arizkorreta se impuso en la categoría masculina, mientras que Erika 'la negra' fue la vencedora entre las mujeres. En la competición de sokatira, los equipos locales demostraron su fuerza y se alzaron con la victoria. En cuanto al tradicional tradicional acuatlón organizado por el club de triatlón local, Trigoi, la competición infantil retornó al recinto del polideportivo Antzizar durante el sábado por la mañana.

Fueron varios los jóvenes que se acercaron a las piscinas descubiertas sobre las 10.30, con el objetivo de introducirse en el mundo del triatlón y disfrutar de una mañana llena de acción y buen ambiente. Se organizaron pruebas enfocadas en la categoría benjamín (jóvenes nacidos en los años 2016-2017), donde los participantes tuvieron que superar una prueba de 50m a nado y una carrera de 250 metros a pié. Por otrolado, en la categoría alevín (participantes nacidos en los años 2014-2015), los jóvenes deportistas cubrieron una distancia de 100 metros a nado y 500 metros en carrera a pie. Los organizadores explicaron que el ambiente en la piscina exterior del polideportivo fue excepcional, pero quisieron animar a más jóvenes a acercarse en las futuras ediciones, con el fin de conocer esta disciplina de primera mano.

Con todas estas citas, las fiestas de Igartza se consolidan como un punto de encuentro para vecinos y visitantes, donde la música, la tradición, el deporte y la buena convivencia vecinal fueron protagonistas de un fin de semana para el recuerdo, que se despide hasta 2026.