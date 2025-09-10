Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Igartza se prepara para disfrutar de sus fiestas

J. Z.

beasain.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:12

Las fiestas del barrio de Igartza arrancarán hoy con la apertura de las barracas y el pintxopote, y tendrá por delante un programa que, como en años anteriores, combina música, espectáculos de calle, actividades deportivas y propuestas gastronómicas para todas las edades.

Uno de los actos más esperados será la cata de sidra, que se celebrará por segundo año consecutivo mañana a las 19.00 horas, en sustitución de la tradicional cata de vino. La música llegará también con fuerza: The Lio, Against You, Hell Beer Boys y la romería de Muxutruk animarán las noches festivas. Además, el fin de semana se completará con torneos, concursos de tortilla de patata, juegos populares, comidas de cuadrilla, la paella popular del domingo y, como colofón, el XIX Día de los Dantzaris de Igartza, que se celebrará el sábado con desfiles, danzas y romería.

