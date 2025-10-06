Herriko Elkarteen Eguna con 22 asociaciones

Las asociaciones locales fueron las protagonistas de la jornada del sábado en la plaza Erauskin donde ofrecieron información sobre la labor que realizan.

La plaza Erauskin volvió a llenarse de vida y participación el sábado con la celebración del Herriko Elkarteen Eguna, una jornada dedicada a mostrar y poner en valor el trabajo que realizan las asociaciones del municipio. El Ayuntamiento, en colaboración con las propias entidades locales, organizó esta cita que ya se ha consolidado en el calendario comunitario.

Cada asociación instaló su propio puesto en la plaza Erauskin, donde los visitantes pudieron conocer de cerca su labor, proyectos y formas de colaboración. El ambiente festivo se completó con actuaciones musicales y de danza a cargo de Gurea Abesbatza y el grupo Bakuntza, que aportaron ritmo y color a la jornada.

A las 13.30 horas, los participantes se reunieron en el centro Urbi Berri para disfrutar de un almuerzo conjunto, momento que sirvió también para estrechar lazos entre las diferentes entidades.

En esta edición participaron 22 asociaciones: Atzegi, Cáritas, Al-Anon, Aittu! Euskara Elkartea, Bakuntza, Alcohólicos Anónimos, la Asociación Contra el Cáncer, Herriak Elkarlanean, Bear Pintura Elkartea, Buztingintza Zeramika Zaletuen Elkartea, Nagusilan, Asmube, Lau Katu Beasain, Beasaingo Odol Emaileak, Urbiberri Gizarte Zentroa, Batzokia Kultur Elkartea, Lemniskata Goierriko Zientzia Sare Herrikoia, BKL, Loinatz Abesbatza, Igartza Arku Taldea, Gurutze Gorria y Goierriko mendizale beteranoak.