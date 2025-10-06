Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las asociaciones locales fueron las protagonistas de la jornada del sábado en la plaza Erauskin donde ofrecieron información sobre la labor que realizan. FOTOS ZABALA

Beasain

Herriko Elkarteen Eguna con 22 asociaciones

El evento, organizado por el Ayuntamiento y las entidades locales, mostró en la plaza Erauskin la labor que realizan en sus diferentes ámbitos

JOSU ZABALA

beasain.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:10

Comenta

La plaza Erauskin volvió a llenarse de vida y participación el sábado con la celebración del Herriko Elkarteen Eguna, una jornada dedicada a mostrar y poner en valor el trabajo que realizan las asociaciones del municipio. El Ayuntamiento, en colaboración con las propias entidades locales, organizó esta cita que ya se ha consolidado en el calendario comunitario.

Cada asociación instaló su propio puesto en la plaza Erauskin, donde los visitantes pudieron conocer de cerca su labor, proyectos y formas de colaboración. El ambiente festivo se completó con actuaciones musicales y de danza a cargo de Gurea Abesbatza y el grupo Bakuntza, que aportaron ritmo y color a la jornada.

A las 13.30 horas, los participantes se reunieron en el centro Urbi Berri para disfrutar de un almuerzo conjunto, momento que sirvió también para estrechar lazos entre las diferentes entidades.

En esta edición participaron 22 asociaciones: Atzegi, Cáritas, Al-Anon, Aittu! Euskara Elkartea, Bakuntza, Alcohólicos Anónimos, la Asociación Contra el Cáncer, Herriak Elkarlanean, Bear Pintura Elkartea, Buztingintza Zeramika Zaletuen Elkartea, Nagusilan, Asmube, Lau Katu Beasain, Beasaingo Odol Emaileak, Urbiberri Gizarte Zentroa, Batzokia Kultur Elkartea, Lemniskata Goierriko Zientzia Sare Herrikoia, BKL, Loinatz Abesbatza, Igartza Arku Taldea, Gurutze Gorria y Goierriko mendizale beteranoak.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  7. 7 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Herriko Elkarteen Eguna con 22 asociaciones

Herriko Elkarteen Eguna con 22 asociaciones