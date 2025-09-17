Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Helduen plaza dantzen ikastaroari jarraipena emango dio Ostadarrek

J. Z.

beasain.

Asteazkena, 17 iraila 2025, 19:56

Ostadar Dantza Taldeak plaza dantzen ikastaroari jarraipena ematea erabaki du 2025-2026 ikasturtean, aurreko edizioetan izan duen harrera ona ikusita. Helduentzako ikastaro honen helburua plaza dantza edo erromerietako dantza gisa ezagutzen diren koreografiak irakastea izango da, baita dantza horiei buruzko azalpenak ematea eta taldeko dinamiketaz gozatzea ere.

Ikastaro berria urriaren 6an hasiko da, astelehenez, Ostadar Dantza taldearen egoitzan (Oriamendi kalea, 10). Saioak bi ordutegitan egingo dira, parte-hartzaileek aukeratzeko: 19:00etatik 20:00etara edo 20:00etatik 21:00etara.

Izena emateko ez da epemugarik jarri, baina antolaketa hobea lortzeko ikastaroa hasi aurretik apuntatzea eskatu dute. Interesa dutenek ostadardt@gmail.com helbidera idatziz, 695 73 74 00 telefono zenbakira (Larraitz) deituz edo WhatsApp mezu bat bidaliz, edota sare sozialen bidez egin dezakete izen-ematea.

Adin-mugarik ez dagoen arren, ikastaroa bereziki helduei zuzenduta dago. Ordainketari buruzko informazioa ikasleei zuzenean emango zaie izena ematen dutenean.

Ostadar Dantza Taldeak herriko eta inguruko herrietako herritarrak astean behin elkartu eta dantzaren bidez giro atsegin batean parte hartzera animatu ditu .

