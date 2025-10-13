Gran jornada atlética en Igartza con la XIV edición de Errelebo Lasterketa

El pasado fin de semana se celebró en los alrededores del conjunto monumental de Igartza la XIV edición de Errelebo Lasterketa, organizada por Bealak ... taldea, una cita que año tras año gana fuerza y se consolida como una de las pruebas más queridas del calendario escolar de atletismo en el Goierri.

Desde primeras horas de la mañana, los organizadores de Bealak se dieron cita en la zona para acotar el circuito, señalizar el recorrido y preparar todo el dispositivo de seguridad, asegurando que la jornada transcurriera sin incidentes. El trabajo de los voluntarios fue constante y ejemplar: atentos a cada detalle, acompañaron a los participantes, coordinaron las salidas y animaron a los más pequeños, demostrando una vez más la implicación del club con el fomento del deporte entre los jóvenes.

A pesar del frío inicial, el ambiente se fue calentando con las primeras carreras. El cielo despejado y la ausencia de viento ayudaron a que el clima acompañara durante toda la mañana. Para el mediodía, la temperatura era ya agradable, y los alrededores de Igartza ofrecían una imagen espectacular: familias, amigos y vecinos llenaron el entorno, animando con entusiasmo a los corredores y disfrutando del ambiente festivo.

La prueba, desarrollada en formato de relevos y con equipos de cuatro participantes, reunió a cientos de niños y niñas de distintas escuelas y clubes del Goierri, fomentando no solo la competición, sino también la colaboración, la amistad y el espíritu de equipo. Las categorías se sucedieron a lo largo de la mañana, comenzando a las 09.00 con los alevines masculinos, seguidos a las 10.15 por las alevines femeninas, a las 11.30 por las benjamines femeninas y culminando a las 12.30 con los benjamines masculinos. Cada relevo fue recibido con aplausos, risas y una gran dosis de emoción.

Fomentando el deporte sano

Durante la jornada se vivieron momentos de auténtica deportividad: corredores que animaban a sus compañeros, padres que acompañaban los últimos metros con gestos de orgullo, y entrenadores que no perdían detalle del rendimiento de sus atletas más jóvenes. Todo ello en un marco incomparable, con el conjunto monumental de Igartza como testigo de una mañana dedicada al deporte, la convivencia y el esfuerzo compartido.

La organización destacó la gran participación y el excelente comportamiento de los jóvenes, así como el ambiente familiar que se generó alrededor del evento.

La XIV. Errelebo Lasterketa cerró así una edición redonda, marcada por la ilusión, el trabajo en equipo y el compromiso de un club que continúa apostando por la formación deportiva y los valores. Igartza volvió a ser, por un día, el corazón deportivo de Goierri.