Jóvenes de toda la comarca disfrutaron de una intensa jornada de atletismo en la zona de Igartza. ZABALA

Beasain

Gran jornada atlética en Igartza con la XIV edición de Errelebo Lasterketa

Bealak reunió a cientos de jóvenes deportistas en una mañana llena de energía, compañerismo y un ambiente inmejorable en torno al conjunto monumental de Igartza

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:26

Comenta

El pasado fin de semana se celebró en los alrededores del conjunto monumental de Igartza la XIV edición de Errelebo Lasterketa, organizada por Bealak ... taldea, una cita que año tras año gana fuerza y se consolida como una de las pruebas más queridas del calendario escolar de atletismo en el Goierri.

