Gipuzkoan Gazte Tour llega a Beasain con un programa de lo más completo

Durante las jornadas de viernes y sábado, la villa vivirá una de las grandes citas culturales y musicales del otoño gracias a la llegada ... del Gipuzkoan Gazte Tour, un programa impulsado por el Departamento de Cultura y Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa que por primera vez recala en el municipio. La iniciativa, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Beasain, está especialmente dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 16 y 25 años, y busca ofrecer opciones culturales atractivas que conecten con sus intereses y refuercen su vínculo con la cultura.

Este viernes se abrirá la programación con una masterclass de baile urbano en el centro de artes plásticas Urbieta, a partir de las 18.30. La sesión estará dirigida por la bailarina Sara Eliro, una artista con formación en danza contemporánea, jazz, hip hop y jazz-funk, que ha perfeccionado su estilo en escuelas internacionales de Praga, Polonia y Ucrania. Eliro ha participado en grandes citas como los Premios Goya 2020 o Los 40 Music Awards 2019, además de colaborar con reconocidos artistas como Ana Mena, Nia, Carlos Baute y Aitana, de cuyo equipo forma parte en la actualidad. La actividad requerirá inscripción previa online, para poder asegurar las plazas para todos.

El sábado, será el turno de la música en directo con los conciertos programados en el frontón Ezkierdi, que comenzarán a las 19.00 y se prolongarán hasta las 23.00 horas. Con entrada gratuita, los asistentes podrán disfrutar de un cartel compuesto por propuestas emergentes de gran proyección.

Música para todos

El quinteto de Antzuola, Kiimak, que este año ha publicado su primer disco 'Denboraren lehia' tras un giro hacia el pop, presentará un directo cargado de frescura. Desde Bergara llegará Sotoalde, un grupo juvenil que con su primer single 'Sin cobertura' consiguió visibilidad en 2023 y que se ha consolidado en concursos y festivales de referencia. También subirá al escenario Marte Lasarte, proyecto nacido de la unión de exintegrantes de Skakeitan, Belako y ETS, que en 2024 lanzaron su primer disco 'Ez Da Besterik' con gran acogida de público y crítica.

El ambiente urbano estará marcado por la actuación del rapero arrasatearra Tatta junto al productor Denso, que con su trabajo Martin dieron un paso decisivo en su carrera y han conseguido una fuerte conexión con el público joven.

El broche final lo pondrá DJ Undercarrot, nombre artístico de la ordiziarra Iraia, cuyas sesiones mezclan ritmos urbanos con diferentes estilos musicales con el objetivo de hacer bailar y generar una atmósfera única.

El Ayuntamiento considera esta iniciativa de gran interés, ya que sitúa a la juventud local en el centro de la programación cultural y abre un espacio de participación activa. Según destacan desde el consistorio, la llegada del Gipuzkoan Gazte Tour enriquece la oferta cultural para las y los jóvenes del municipio y refuerza la vida cultural de Beasain. De este modo, el municipio se convertirá durante un fin de semana en un verdadero punto de encuentro de la cultura juvenil, donde la música, la danza y la creatividad serán protagonistas.