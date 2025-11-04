Los gigantes de goma Jone y Mattin se ponen a la venta este sábado

Los populares gigantes de Beasain, Jone y Mattin, contarán por primera vez con su versión en miniatura de goma coleccionable. La iniciativa, impulsada por la gran demanda vecinal y el auge de este tipo de figuras en Euskadi, permitirá a los beasaindarras llevarse a casa una réplica de sus gigantes más queridos.

Las figuras han sido creadas por la empresa Platero tras más de un año de trabajo artesanal, que ha incluido la elaboración de moldes, pintura por capas y acabados a mano para lograr la máxima fidelidad.

Las 100 primeras parejas se pondrán a la venta el 8 de noviembre, previa reserva en la web municipal. Cada pareja costará 40 euros y podrá adquirirse en la plaza Erauskin (de 11.30 a 12.30) y en la plaza Zubimuzu (de 17.30 a 18.00). El pago será en metálico y cada familia podrá comprar solo una pareja para garantizar un reparto equitativo. En caso de mal tiempo, la presentación se trasladará al colegio La Salle.

Antes de fin de año se lanzará una segunda tanda de 250 parejas, disponibles en comercios locales como Zuha, Arteka, Mirentxu, Permar o Goierri Kopiak, además de en la asociación Ekaitz Erraldoi eta Buruhandi Elkartea. La fecha exacta se anunciará próximamente.

Gracias a esta edición especial, las y los vecinos podrán llevarse a casa un pequeño símbolo de Beasain, hecho con dedicación y sentimiento.