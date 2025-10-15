Gigantes, cabezudos y teatro para animar el viernes

J. Z. BEASAIN. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47 Comenta Compartir

Dentro del programa del Otoño Cultural, mañana la villa acogerá una de las actividades más esperadas por pequeños y mayores: la salida de la comparsa Ekaitz Erraldoien eta Buruhandien Konpartsa, que estará acompañada por el grupo de txistularis Goizeresi Elkartea.

El desfile comenzará a las 18.00 desde la plaza del Ayuntamiento, llenando de música, color y ambiente festivo las calles del municipio. Esta cita tradicional, cargada de alegría y participación popular, se ha convertido en uno de los momentos más esperados dentro del calendario cultural otoñal.

El programa se completará con la obra de teatro 'Nerua' (de Ste Xeito Konpainia), a las 20.30 en el teatro Usurbe.