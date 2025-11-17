Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Frontenis txapelketa larunbatean

J. Z.

Beasain.

Astelehena, 17 azaroa 2025, 20:02

Larunbat honetan, azaroak 22, goizeko 09:00etatik aurrera, Antzizar kiroldegiak IV. Frontenis Txapelketa hartuko du. Urtero bezala, frontenis zaleek hitzordu berezia izango dute Beasainen, lehiaketa giroa eta maila ona uztartzen dituen jaialdian.

Antolatzaileek Instagram bidez jarri dute harremanetarako bidea, @frontbea kontuan, informazioa eskatzeko edo azken orduko izen-emate kontuak kudeatzeko. Txapelketako irabazleek txapela jasoko dute, eta bigarren sailkatutako bikoteak, kopa.

