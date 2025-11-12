Fotografía y música se unen en Nafarroa23

BeasainFotografía y música se unen en Nafarroa23
J. Z.
beasain.
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:46
El estudio Nafarroa23 de Joxe Mari Telleria acogerá el viernes 28 de noviembre una propuesta artística que fusiona fotografía, música y sensaciones en una experiencia única. La cita contará con dos sesiones, a las 18.00 y 19.15 horas, en las que el público podrá disfrutar del trabajo conjunto de Alejandro Corredera Grand y Telleria, con imágenes tomadas en Holanda y Donostia. Durante la actividad, ambos autores compartirán con los asistentes los enfoques, juegos de luces y 'trampas' visuales que esconden sus fotografías, desvelando el significado emocional que hay detrás de cada una. La ambientación musical correrá a cargo de Julen López Korta, que interpretará piezas al piano para reforzar la conexión entre imagen y emoción. El aforo es limitado, por lo que será necesario inscribirse previamente contactando con Joxe Mari Telleria (tel. 651 701 565).