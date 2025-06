La fotografía artística conquista nuevas fronteras en el concurso Beasaingo Hiria 2025

La edición número 41 del prestigioso certamen de fotografía 'Beasaingo Hiria' ha vuelto a demostrar su alcance y proyección internacional. En esta edición de ... 2025 han participado un total de 98 fotógrafos procedentes de siete países diferentes, que han presentado 392 fotografías al concurso, consolidando esta cita como una de las más relevantes en el panorama fotográfico estatal.

El primer premio ha sido para José López Giménez, de España, por su obra 'Retrato en clave alta'. El jurado ha destacado la delicadeza y calidad técnica de la imagen, que le ha valido un galardón dotado con 600 euros y la Medalla de Oro de la Confederación Española de Fotografía (CEF).

El segundo premio ha sido para el fotógrafo beasaindarra Gorka Gómez Echevarría, por su fotografía 'Es la hora'. Este reconocimiento incluye 300 euros, la Medalla de Plata de la CEF y una invitación Argizaiola, destacando la fuerza visual de su imagen y su tratamiento de la luz.

El tercer premio lo ha recibido José Ramón Luna de la Ossa, también desde España, por su imagen 'Esfera de polvo'. Este trabajo ha sido premiado con 200 euros y la Medalla de Bronce de la CEF, valorando especialmente su originalidad y composición.

En el apartado local, el ganador ha sido José Agustín Gurruchaga Garagarza, The old room'. Ha sido galardonado con 100 euros, una Mención de Honor de la CEF y una invitación Argizaiola.

El jurado también ha concedido Menciones de Honor CEF a varios autores por la calidad de sus trabajos. Entre ellos se encuentran Diana Trillo (España), por 'The warms of motherhood'; Hengki Lee (Indonesia), por 'Shattered'; Igor Altuna Azcargorta (Euskadi), por 'Uretan', quien además ha recibido también una invitación Argizaiol; Hoang Long Ly (Vietnam), por 'Golden mist'; y Xiaoping Lin (China), por 'Pass By'.

Además, el Premio 'Igartza', dotado con 300 euros y una Mención de Honor de la CEF, ha sido para Andrés Basilio Sagarnia, por su imagen 'Fertilis clivia', una obra que ha destacado por su creatividad y mensaje simbólico.

La lista de galardonados se completa con la obra 'Curva 9436', del fotógrafo Albert Pomes Vilches (España), también reconocida con una Mención de Honor CEF, y una segunda fotografía de Gorka Gómez Echevarría, 'Octa Peaky', que ha sido seleccionada para la exposición.