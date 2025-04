Un fin de semana lleno de cine en el Usurbe

J. Z. beasain. Jueves, 3 de abril 2025, 20:48 Comenta Compartir

Este fin de semana, los amantes del cine podrán disfrutar de una variada programación en el teatro Usurbe.

A partir de las 20.00 horas de esta tarde se proyectará la película de gánsteres, protagonizada por Robert de Niro 'The Alto Knights'. Mañana, la programación comenzará a las 16.45 con 'Blancanieves', una opción ideal para el público infantil y familiar. Más tarde, a las 19.15 y a las 22.15, se podrá volver a ver 'The Alto Knights'. El domingo también contará con una nueva función de 'Blancanieves', con una primera proyección a las 16.45. Para quienes prefieran otro tipo de cine, 'The Alto Knights' estará en pantalla a las 19.15 y a las 21.45.

El lunes, día del espectador, 'The Alto Knights' tendrá dos proyecciones, a las 17.00 y a las 19.30 horas.

Goieniz

Finalmente, el 8 de abril se cerrará la programación con una propuesta diferente de la mano del cineclub Goieniz. A las 20.15 se proyectará 'La luz que imaginamos' en versión original subtitulada en español (VOSE), una opción para los amantes del cine de autor y en versión original.