Las fiestas de Igartza regresan con música, gastronomía y tradición

Las fiestas de Igartza vuelven hoy con un programa variado y dirigido a todos los públicos (aunque arrancaron ayer con el pintxopote, el programa toma carrerilla hoy). Música, espectáculos de calle, citas gastronómicas y actividades deportivas marcarán un fin de semana festivo en Beasain.

La principal novedad introducida en la pasada edición se repetirá: la cata de sidra sustituirá, por segundo año consecutivo, a la de vino. El evento se celebrará esta tarde, a las 19.00 horas y contará con la participación de distintas sidrerías. Para disfrutar de la cita habrá que adquirir el vaso oficial, que dará derecho a beber libremente durante toda la degustación.

La jornada continuará por la noche con los conciertos de The Lio, Against You, Hell Beer Boys y la romería de Muxutruk, que pondrán el toque musical a la fiesta. Algunas actividades requieren inscripción o la compra previa de tickets.

Concursos, deporte y más

El torneo de mus se disputará mañana a partir de las 16.00 horas en el asador Kattalin, con inscripciones en el mismo lugar antes de comenzar. Por la mañana, desde las 10.00 horas, se abrirán inscripciones para el duatlón infantil, cuya salida será media hora más tarde (en el polideportivo).

También se celebrará el concurso de tortilla de patata, para el que es necesario inscribirse con antelación enviando un mensaje de WhatsApp al 600 398 668 y abonando 15 euros. Quienes quieran participar en las competiciones populares de txingas y sokatira podrán apuntarse en el mismo momento de la prueba.

Mañana por la noche tendrá lugar la tradicional cena vecinal, en la que cada cuadrilla deberá llevar su propia comida. Como es costumbre, habrá que acudir disfrazado: este año, la temática elegida es el espacio. Para la gran paella popular del domingo, los tickets ya están a la venta en los bares del barrio.

XIX Día de los Dantzaris

En paralelo a las fiestas, la Cofradía de los Dantzaris de Igartza y el grupo Aurtzaka celebrarán el XIX Día de los Dantzaris. Mañana será la jornada grande: a las 12.00 horas se realizará el izado de bandera en el Ayuntamiento, seguido del desfile de la espata-dantza hasta Igartza. Media hora más tarde comenzará el espectáculo de danzas, con actuaciones repartidas por diferentes espacios del conjunto monumental de Igartza.

Por la tarde, la música y el ambiente festivo continuarán con romería y triki-poteo animados por trikitilaris y pandereteras. La organización ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe.