Unas fiestas de Beasainmendi para el recuerdo

Desde primera hora de la mañana del domingo, Beasainmendi se vistió de fiesta. Tras los cohetes que anunciaron el inicio de la jornada festiva, ... se celebró la tradicional misa, acompañada por trikitilaris y bertsolaris, creando un ambiente animado y participativo.

El deporte tomó el relevo poco después. A las 11.30 horas se dio comienzo a la subida a Usurbe, una prueba exigente de 4,7 kilómetros y 446 metros de desnivel en la que participaron 59 corredores, de los cuales 33 eran de Beasain.

El primero en cruzar la meta fue Mikel Beunza, con un tiempo de 22:43, seguido muy de cerca por el beasaindarra Endika de las Heras (22:59) y Oier Etxeberria (23:03). En categoría femenina, la vencedora fue Adirane Peñagarikano (27:19), acompañada en el podio por Oihana Zubillaga (28:09) y Amaia Insausti (28:20).

Pero la mañana no se detuvo ahí. A las 13.30 horas, el aparcamiento de Agorta acogió un emocionante desafío de herri kirolak entre los equipos de Beasainmendi y Lazkaomendi. La competición estuvo muy disputada, y finalmente, la victoria fue para el equipo de Lazkaomendi, que logró imponerse tras un pulso vibrante.

El aparcamiento de Agorta, convertido en el centro de la celebración, ofreció de la mano de Beasainmendiko Kultur Elkartea, una comida popular, juegos para los más pequeños, la presencia de gigantes y cabezudos, y una sesión de bertsos, además de la tradicional romería, para despedir el fin de semana festivo por lo alto.