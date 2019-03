La falta de relevo y otras dificultades llevan a que este año no se organice el Jazpana Fest J. U. BEASAIN. Martes, 5 marzo 2019, 00:27

Los organizadores de lo que será la última edición lo anunciaban a través de las redes sociales. «El rumor que habéis podido escuchar alguna vez es cierto: este año no habrá Jazpana! Fest» señalaban en su página de Facebook. Argumentan motivos varios. Por un lado, «la falta de relevo: año tras año hay gente nueva en la organización y otra que ya no está, pero en este momento es menor la cantidad de gente dispuesta a seguir con el festival que la que no».

El cansancio es otra de las razones. Este festival «requiere del trabajo de todo un año y necesitamos parar».

En el aspecto organizativo son muchas las dificultades que están presentes, «organizar algo así tiene miles de dificultades, pero sobre todo lo que nos ahoga es la parte económica. El festival es gratuito, los únicos ingresos garantizados son los recibidos del Ayuntamiento y otras entidades públicas como privadas, el resto se paga con las ventas que obtenemos en la barra. Nuestro objetivo no es ganar dinero, sino no hacer deudas, algo cada vez más difícil».

Consideración y trabas

Reconocen que aunque para mucha gente Jazpana sea un festival «muy querido», no han conseguido llegar a mucha otra gente y a algunas entidades. Por otro lado, algunas tienen el festival en una más baja consideración de la que «nos hubiera gustado, y además de no recibir la ayuda esperada, también hemos encontrado trabas». Reafirman en que «la Asociación no se disuelve, quién sabe si tras este año nos volveremos a animar a hacer algo más pequeño... Quién sabe».

Concluyen dando las «muchasgracias y muchas a quienes de una o de otra manera habéis formado parte de Jazpana! Fest!» Se despiden con un «hasta pronto!».