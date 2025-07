Éxito de la Feria del Comercio local repleta de ambiente y participación

JOSU ZABALA beasain. Jueves, 17 de julio 2025, 20:31 Comenta Compartir

La Feria del Comercio local organizada por la asociación Bareak Merkatari Elkartea, con la colaboración del Ayuntamiento, ofreció durante la jornada de ayer un ambiente muy especial en la Plaza Erauskin, escenario de una exitosa iniciativa que atrajo a numerosos vecinos y visitantes desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. La jornada, pensada para todos los públicos, logró su objetivo: dar visibilidad al comercio local, dinamizar el centro del municipio y crear un ambiente cercano y festivo.

La feria abrió sus puertas a las 11.00 de la mañana con la bienvenida del público mediante una degustación de cafés Kaiku Latte y empanadas del Blues Gastrobar. Al mismo tiempo, comenzaron a funcionar los 12 puestos instalados por comerciantes y artesanos del municipio y la comarca, quienes ofrecieron una variada muestra de productos: moda, complementos, óptica, decoración, artículos gastronómicos, manualidades y piezas de artesanía. Muchos de los visitantes destacaron la calidad de los productos y la atención personalizada que recibieron en cada puesto.

Durante toda la mañana se vivió un goteo constante de personas paseando, curioseando y comprando, en un ambiente animado y con muy buen tiempo. Tras una pausa entre las 14.00 y las 17.00 horas, pensada para recargar energías, la feria retomó su actividad por la tarde con nuevas propuestas y aún más afluencia de público.

Uno de los momentos más destacados de la segunda parte de la jornada fue el taller de ganchillo impartido por Labores Otea, a partir de las 17.00. La actividad, dirigida a todas las edades, despertó mucho interés y reunió a un buen número de participantes, especialmente mujeres y niñas, que disfrutaron aprendiendo y compartiendo técnicas de tejido.

A medida que avanzaba la tarde, la música tomó protagonismo. Primero, con la animación a cargo de un DJ local que dio ritmo y energía al evento, y más tarde, con el esperado concierto en directo de 'The Nowhere Plan', a partir de las 20.00. La actuación llenó la plaza de sonido y buen ambiente, con muchas personas disfrutando desde la zona chill out instalada para la ocasión.

Otro de los elementos que más valoraron los asistentes fue la posibilidad de disfrutar de comida gratuita en los food trucks gracias a los tickets repartidos con las compras realizadas en los puestos. Desde la organización, se mostraron muy satisfechos con el resultado de la feria. «Ha sido una jornada redonda. Hemos sentido el apoyo de la gente y eso es muy importante para nosotros», señalaron.