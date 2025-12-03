Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mariren bisitak eta omenaldiak osatuko du Beasainen Euskararen Eguna

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Asteazkena, 3 abendua 2025, 12:11

Comenta

Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzen ari da jada Beasainen, eta egunak bi une nagusi izango ditu. Goizean, 11:00etan, herriko ikastetxeetako haurrek Mariri harrera alaia egin diote Zubimuzu plazan. Aurtengo berrikuntzan, haurrek euren Euskararen Kriseiluak eraman dituzte, eta Marik ekarritako Amaren Suarekin piztu dituzte, ondoren etxera eramateko eta familian euskararen inguruko hausnarketa sustatzeko asmoz.

Arratsaldean, 18:30ean, Ixabel Olano Segurola omenduko da bere izena daraman plazan. Beasaingo ikastolako lehen andereñoa eta euskal kulturaren sustatzaile handia izan zen Olanoren ibilbidea gogorarazteko, Beasainpediara lotzen duen QR seinalea jarriko da. Horrez gain, Aittu! Euskara Elkarteak plaka bat emango dio familiari, herrian egindako lana eskertzeko. Ekitaldian Musika Eskola, Narama eta Loinatz abesbatzak, Aurtzaka eta Ostadar dantza taldeak, Goizeresi Txistulari Taldea eta Ekaitz konpartsako erraldoi eta buruhaundiak arituko dira.

Eguna amaitzeko, 19:00etan abiatuko da Euskararen kalejira, Ixabel Olano plazatik Loinazko San Martin plazaraino, erraldoiek, musikariek eta herritarrek Beasaingo kaleak euskararen aldeko jai-giroz betez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  3. 3 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  4. 4 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  7. 7

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  8. 8 Llega el bulo de los ladrones que se hacen pasar por empleados del INE: «El consejo es no alarmarse y no reenviarlo»
  9. 9 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  10. 10

    Dentro del edificio okupado de la polémica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mariren bisitak eta omenaldiak osatuko du Beasainen Euskararen Eguna

Mariren bisitak eta omenaldiak osatuko du Beasainen Euskararen Eguna