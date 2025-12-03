Mariren bisitak eta omenaldiak osatuko du Beasainen Euskararen Eguna
Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzen ari da jada Beasainen, eta egunak bi une nagusi izango ditu. Goizean, 11:00etan, herriko ikastetxeetako haurrek Mariri harrera alaia egin diote Zubimuzu plazan. Aurtengo berrikuntzan, haurrek euren Euskararen Kriseiluak eraman dituzte, eta Marik ekarritako Amaren Suarekin piztu dituzte, ondoren etxera eramateko eta familian euskararen inguruko hausnarketa sustatzeko asmoz.
Arratsaldean, 18:30ean, Ixabel Olano Segurola omenduko da bere izena daraman plazan. Beasaingo ikastolako lehen andereñoa eta euskal kulturaren sustatzaile handia izan zen Olanoren ibilbidea gogorarazteko, Beasainpediara lotzen duen QR seinalea jarriko da. Horrez gain, Aittu! Euskara Elkarteak plaka bat emango dio familiari, herrian egindako lana eskertzeko. Ekitaldian Musika Eskola, Narama eta Loinatz abesbatzak, Aurtzaka eta Ostadar dantza taldeak, Goizeresi Txistulari Taldea eta Ekaitz konpartsako erraldoi eta buruhaundiak arituko dira.
Eguna amaitzeko, 19:00etan abiatuko da Euskararen kalejira, Ixabel Olano plazatik Loinazko San Martin plazaraino, erraldoiek, musikariek eta herritarrek Beasaingo kaleak euskararen aldeko jai-giroz betez.