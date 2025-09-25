Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la presentación en el ayuntamiento. UDALA

Beasain

La Euskal Kopa llegará este sábado a Antzizar

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:43

El polideportivo Antzizar se convertirá este fin de semana en el centro del baloncesto vasco al acoger la fase final de la Euskal Kopa Masculina ... de Tercera FEB-U22 correspondiente a la temporada 2025/26. Los partidos se disputarán en la pista de Antzizar, y los organizadores esperan un gran ambiente en sus gradas, tanto de seguidores dde los equipos protagonistas, como de amantes del baloncesto locales. La competición arrancará este sábado con las semifinales. A las 17.00 horas se medirán Fundación Bilbao Basket Fundazioa y Baskonia, mientras que a las 19.00 horas será el turno para el enfrentamiento entre Teknei Bizkaia Zornotza e Iruki Take.

