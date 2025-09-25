La Euskal Kopa llegará este sábado a Antzizar

Josu Zabala Barandiaran Beasain Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

El polideportivo Antzizar se convertirá este fin de semana en el centro del baloncesto vasco al acoger la fase final de la Euskal Kopa Masculina ... de Tercera FEB-U22 correspondiente a la temporada 2025/26. Los partidos se disputarán en la pista de Antzizar, y los organizadores esperan un gran ambiente en sus gradas, tanto de seguidores dde los equipos protagonistas, como de amantes del baloncesto locales. La competición arrancará este sábado con las semifinales. A las 17.00 horas se medirán Fundación Bilbao Basket Fundazioa y Baskonia, mientras que a las 19.00 horas será el turno para el enfrentamiento entre Teknei Bizkaia Zornotza e Iruki Take.

Los ganadores de ambos cruces se verán las caras en la gran final, programada para el domingo a las 18.00. Con este formato de eliminatorias directas, la Euskal Kopa decidirá en Beasain al campeón de la categoría, en una cita que reunirá a algunos de los mejores jóvenes talentos del baloncesto vasco y promete espectáculo para la afición. Los organizadores invitan a los seguidores del baloncestoa a acercarse y disfrutar.

