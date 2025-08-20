Amaia Núñez Beasain Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:50 | Actualizado 20:59h. Comenta Compartir

El bar Guria es parte de la historia de Beasain, con más de 40 años de vida en su txoko de la calle Erauskin. Sylvia Morejón lo conoce bien. Trabajó tras esa barra durante 14 años y ahora no ha dudado en coger las riendas del negocio. Este jueves por la tarde inaugurará el nuevo 'Guria 1982tik', un guiño al año en el que abrió sus puertas.

Sylvia es una apasionada de la hostelería y regentar el Guria en algún momento era algo que le rondaba en la cabeza desde hace mucho. «Era mi gran sueño de siempre», subraya. «Había trabajado muchos años aquí, hacía 8-9 años que lo dejé, por temas de logística, pero no lo había olvidado». Por eso, tuvo clara su respuesta en cuanto le ofrecieron la posibilidad de hacerse cargo del local.

Ampliar Sylvia Morejón en la barra. Javier Gorri

En los últimos meses ha trabajado para darle un «cambio total» al espacio. Quienes recuerden el anterior establecimiento reconocerán la barra, lo único que ha querido mantener. Lo demás, es todo nuevo. «No tiene nada que ver con lo que era. Lo estoy enfocando de otra manera», comenta. A partir de hoy el ambiente del Guria será diurno. Un lugar donde estar tranquilamente para disfrutar el momento. «Es una zona de oficinas y quiero trabajar con ese tipo de clientela». Quiere que sea un lugar para «estar con gente, a gusto, tener un txokito privado...». Como un guiño a la antigua decoración, también ha colocado unos sillones que recuerdan, en parte, a los que había y ayudan a disfrutar de la calma del lugar.

Por eso, se va a enfocar en los desayunos y también ofrecerá raciones y pintxos «ricos». Aunque no quiere desvelar sus platos, tiene preparado un pintxo especial de la casa al que ha denominado 'Guria Txapela'. Habrá que acercarse para probarlo, al igual que para descubrir el resto de sorpresas que ha preparado para la nueva etapa de este histórico local hostelero.

A partir de mañana abrirá de lunes a sábado, y el domingo cerrará por descanso semanal. Abrirá a las 8.00 y hasta el miércoles cerrará a las 22.00, el jueves y el viernes ampliará el horario hasta las 23.00 y el sábado, abrirá a las 10.00 para cerrar a medianoche. No será un bar de noche, pero quienes se acerquen podrán disfrutar del tardeo, en el que no faltará el pintxopote el jueves.

Comenta Reporta un error