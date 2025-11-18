Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los estudiantes participaron el lunes en la primera jornada de la campaña lanzada por el Ayuntamiento. Udala
Beasain

'No ensuciar es cosa de todos', lema de la nueva campaña escolar

El Ayuntamiento impulsa una iniciativa que mezcla práctica, reflexión y educación ambiental entre el alumnado de primaria

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de sensibilización dirigida al alumnado de la localidad para reforzar los buenos hábitos, el cuidado del entorno ... y la responsabilidad compartida en la limpieza del municipio. La iniciativa, que se desarrollará hasta el 27 de noviembre, forma parte del contrato anual del servicio de limpieza viaria gestionado por Serbitzu Elkartea S. L. y busca implicar a los jóvenes en el respeto al espacio público bajo un mensaje directo 'No ensuciar es cosa de tod@s'.

