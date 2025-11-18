'No ensuciar es cosa de todos', lema de la nueva campaña escolar

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de sensibilización dirigida al alumnado de la localidad para reforzar los buenos hábitos, el cuidado del entorno ... y la responsabilidad compartida en la limpieza del municipio. La iniciativa, que se desarrollará hasta el 27 de noviembre, forma parte del contrato anual del servicio de limpieza viaria gestionado por Serbitzu Elkartea S. L. y busca implicar a los jóvenes en el respeto al espacio público bajo un mensaje directo 'No ensuciar es cosa de tod@s'.

El programa está dirigido al alumnado de 5º de Primaria de los cuatro centros escolares –Alkartasuna Lizeoa, Murumendi Eskola, Andramendi Ikastola y La Salle – San José–, aunque también se sumarán los grupos de 6º de Murumendi Eskola. Durante cada jornada, los estudiantes tomarán parte en dos sesiones formativas de una hora que combinan talleres de reflexión con tareas reales de limpieza en distintos puntos del municipio. El frontón del Paseo Gernika, el parque Iturralde y el parque infantil de Ezkierdi serán algunos de los espacios donde se concentrará la actividad, que se trasladará a la plaza del ayuntamiento o al frontón cubierto de Ezkierdi si llueve.

El alumnado recibe guantes, chalecos reflectantes y herramientas ligeras para recoger residuos mientras observa de cerca los problemas más habituales de la vía pública: colillas, chicles, excrementos de perro, orines y basura que daña el entorno y genera malos olores. Después llegará el momento de analizar lo encontrado y abrir un espacio de reflexión sobre el impacto ambiental, el reciclaje y la gestión adecuada de los residuos. La actividad se completará con una presentación del material y los vehículos del servicio de limpieza, incluido el uso de sopladores eléctricos que el personal municipal utiliza en su trabajo diario.

El Ayuntamiento fija objetivos claros con esta campaña: insistir en la necesidad de no ensuciar, poner en valor la labor del personal de limpieza, promover hábitos responsables y abrir la puerta a propuestas de mejora que nazcan del propio alumnado. La intención es que el mensaje llegue también a las familias y que, con el paso de los años, se consolide una cultura sólida de respeto y cuidado del entorno urbano.

Una vez finalizada la campaña, se elaborará un informe anual con datos de participación, observaciones y conclusiones. Este seguimiento permitirá medir la evolución de los resultados y ajustar las acciones futuras para mantener Beasain más limpio, cómodo y accesible para todas y todos.