Eneko Diéguez Quartet inaugura la segunda parte del ciclo Igartza Musika

Este jueves, a partir de las 20.00, la plaza Erauskin volverá a llenarse de música con el concierto de Eneko Diéguez Quartet, grupo ... encargado de dar inicio al segundo semestre del ciclo Igartza Musika. Tras una primera mitad de año marcada por propuestas eclécticas y gran respuesta del público, el festival continúa con una programación renovada que combina juventud, calidad artística e identidad propia.

Eneko Diéguez Quartet es una formación nacida en 2021, compuesta por cuatro jóvenes músicos unidos por una misma sensibilidad y ambición artística. En apenas unos años, se han convertido en una de las propuestas emergentes más destacadas dentro de la escena de jazz del País Vasco y alrededores, con actuaciones en numerosos festivales, clubes y espacios culturales. El grupo está formado por Raúl Pérez (piano), Nicolás Alvear (bajo eléctrico), Eneko Arbeta (batería) y Eneko Diéguez (saxo).

El estilo del cuarteto se define dentro del jazz moderno, pero su repertorio no se encierra en una sola estética. Todas las composiciones son originales, y están impregnadas de influencias que abarcan desde el hip-hop hasta la música clásica del siglo XX, pasando por el folclore vasco. Esta riqueza de referencias da como resultado un lenguaje musical muy propio, con una paleta sonora que se aleja de los convencionalismos.

En directo, Eneko Diéguez Quartet ofrece un tipo de concierto que apuesta por la sorpresa y la emoción. La formación se mueve con soltura entre momentos de gran delicadeza e intimidad y otros de máxima intensidad y energía, generando atmósferas cambiantes que invitan al oyente a embarcarse en un recorrido sensorial. Cada concierto es diferente, cada interpretación se adapta al lugar y al momento, lo que hace que cada actuación sea irrepetible.

El reconocimiento a este trabajo no ha tardado en llegar. Recientemente, el grupo participó en la prestigiosa competición internacional 'Keep an Eye' celebrada en Ámsterdam, donde Eneko Diéguez fue premiado como mejor solista, un hito importante que confirma su proyección internacional. Además, el grupo ha sido seleccionado en 2024 para formar parte de la residencia artística 'Impulso' del Jazzon Aretoa, programa a través del cual están trabajando en la grabación de su primer disco.

El concierto de este jueves en Erauskin plaza se presenta, por tanto, como una oportunidad inmejorable para descubrir el presente y el futuro del jazz vasco de la mano de una nueva generación de músicos. La entrada será libre y abierta a todos los públicos.