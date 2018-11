La Ehunmilak y sus dos pruebas hermanas abren hoy la inscripción

Será hoy, a las 17.00 horas, cuando la décima edición de la Ehunmilak y sus dos pruebas hermanas, la Goierriko Bi Haundiak y el maratón Marimurumendi, que se celebrarán los días 12, 13 y 14 de julio de 2019, abran inscripciones.

Para evitar problemas que se han dado en ediciones precedentes, se tramitarán a través de la plataforma de Rock the Sport (https://web.rockthesport.com/login). Según los organizadores, «esto conlleva mejoras, como la de subsanar los problemas con el servidor y evitar problemas de conexión para todos los usuarios». Los dorsales se repartirán de la siguiente manera: la Ehunmilak tendrá 515 dorsales, la Goierriko Bi Haundiak 515, y para la Marimurumendi habrá 265.

La inscripción no quedará validada hasta que no se realice el abono de la misma mediante tarjeta de crédito o débito. En el momento de la recogida del dorsal, se presentará el justificante de pago que la plataforma enviará al email de cada uno. No se podrán realizar inscripciones múltiples. La organización de las tres carreras beasaindarras recomienda a los que se inscriban leer el reglamento de las carreras en http://www.ehunmilak.com/wp-content/uploads/2018/10/Araudia_2019_es.pdf.