Dos películas para disfrutar del fin de semana en el Usurbe

J. Z.

beasain.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:07

El teatro Usurbe vivirá unos días intensos de proyecciones y encuentros con el público gracias a una programación que combina la animación en pantalla grande y la tradición de la romería. La oferta arranca hoy a las 200 horas con la primera sesión de 'Romería', que regresa con fuerza para atraer tanto a los más jóvenes como a los mayores.

Mañana sábado la cartelera ofrecerá un plan variado con la película de animación 'Los tipos malos 2' a las 16.45 horas, seguida de dos sesiones de 'Romería' previstas para las 19.15 y las 22.15 horas.

El domingo se repetirá la fórmula con una nueva oportunidad para disfrutar de 'Los tipos malos 2' a las 16.45 horas y dos proyecciones más de 'Romería', una a las 19.15 y otra a las 21.45 horas.

El lunes, coincidiendo con el Día del Espectador, el público tendrá la ocasión de volver a ver 'Romería' con entradas a precio reducido. Habrá dos funciones, la primera a las 17.00 y la segunda a las 19.30 horas.

