Doce victorias y ni rastro de colesterol La carnicería beasaindarra Olano revalida su dominio en el 40º Campeonato de Morcilla de Beasain, sumando doce triunfos consecutivos, en una jornada que ha unido tradición, sabor y emoción

Durante la mañana de hoy, sábado, Beasain volvió a convertirse en el epicentro de la gastronomía vasca con la celebración de la 40ª edición del Campeonato de Morcilla, organizada por la Cofradía de la Morcilla de Beasain. Cuatro décadas después de su primera edición, la cita ha demostrado una vez más que la pasión por la morcilla sigue muy viva entre vecinos, carniceros y visitantes que cada año se acercan para disfrutar de esta fiesta tan arraigada.

A pesar del clima lluvioso que acompañó desde primera hora, la villa se ha llenado de ambiente. El público, protegido bajo paraguas y carpas, no quiso perderse una jornada en la que la gastronomía y la tradición han sido las grandes protagonistas. Las inmediaciones del frontón y el Paseo de Gernika se han abarrotado de gente dispuesta a disfrutar de un día lleno de sabor.

Celebrando la tradición

La jornada ha arrancado temprano con el rally fotográfico organizado por Argizpi, que ha reunido a decenas de aficionados a la fotografía. Sus cámaras han captado los mejores momentos del día: la preparación de las morcillas, el movimiento en los puestos del mercado y las sonrisas de quienes, pese al mal tiempo, se resistían a dejar de celebrar.

A media mañana, el mercado de productos locales se ha convertido en otro de los grandes atractivos. En torno a una treintena de puestos han ofrecido una variada muestra de alimentos elaborados en la comarca: quesos artesanos, miel, pan casero y mucho más. Los productores del Goierri han destacado la buena respuesta del público y el valor de este tipo de encuentros para dar a conocer el producto local.

Olano, doce veces campeona

El momento más esperado ha llegado poco después del mediodía. A las 13.00, el público reunido frente al escenario principal ha contenido la respiración para escuchar el fallo del jurado. Para sorpresa de pocos, la carnicería local Olano ha vuelto a alzarse con el primer premio, consiguiendo así su duodécimo título consecutivo.

Los jueces —Iker Zabaleta (restaurante Aratz, Donostia), Arantxa Agirrezabala (Kattalin, Beasain), Xabier Martínez (Martínez, Ordizia) y Lorena Arteaga (Zirka, Larraul)—, todos miembros de Jakitea elkartea, han valorado el sabor, la textura, el aroma y la presentación de las morcillas presentadas. La competencia ha sido alta, con la participación de ocho carniceros: Txarri Txiki (Aia), Beasainmendiko Odolkiak (Beasain), Beko Carnicería (Zaldibia), Josu Harategia (Aretxabaleta), Kepa Loidi (Orio), Jabier Iraola Harategia (Asteasu), Olano (Beasain) y Carnicería Izagirre (Arrasate).

«Es un orgullo formar parte de la historia de esta fiesta y seguir llevando el nombre de Beasain tan alto», ha relatado emocionado Josema Olano.

Olano ha vencido con 83 puntos, seguido de Txarri Txiki con 81,5, Kepa Loidi con 75,5 y Jabier Iraola con 75 puntos, en una final muy ajustada.

Gigantes, música y ambiente

Más allá del concurso, la jornada ofrece un completo programa de actividades para todos los públicos. Las comparsas de gigantes y cabezudos, con representantes de Berriozar, Urretxu y los anfitriones de Beasain, celebrarán la IV reunión de Gigantes y Cabezudos. Por la tarde, el ambiente festivo continuará con teatro familiar, y la jornada culminará con la electrotxaranga Zutik, que pondrá ritmo y energía a las últimas horas de esta celebración tan especial.

