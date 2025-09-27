Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la entrega de premios, con Alkiza (de negro) en el centro. J.Z.

Beasain

División política por la beca Igartza y el papel de CAF

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17

El Ayuntamiento celebró este jueves un pleno marcado por el debate en torno a la continuidad de la Beca de Creación Literaria Igartza, después de ... la renuncia de la escritora y bertsolari Saioa Alkaiza al premio 'por motivos de conciencia' y la retirada de la editorial Elkar como entidad colaboradora. La controversia tiene como trasfondo la participación de la empresa CAF en el tranvía de Jerusalén, un proyecto cuestionado por organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional.

