División política por la beca Igartza y el papel de CAF

El Ayuntamiento celebró este jueves un pleno marcado por el debate en torno a la continuidad de la Beca de Creación Literaria Igartza, después de ... la renuncia de la escritora y bertsolari Saioa Alkaiza al premio 'por motivos de conciencia' y la retirada de la editorial Elkar como entidad colaboradora. La controversia tiene como trasfondo la participación de la empresa CAF en el tranvía de Jerusalén, un proyecto cuestionado por organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional.

Durante la sesión, Elkarrekin Podemos presentó una moción en la que acusaba al gobierno municipal de 'poner en riesgo la beca' por no exigir a CAF que abandone el proyecto y proponía devolver la ayuda a Alkaiza con financiación íntegra del Ayuntamiento, además de buscar nuevas fórmulas de patrocinio 'limpio'.

Sin embargo, la moción no llegó a votarse al prosperar una contramoción conjunta de EAJ-PNV y PSE-EE. En ella, los grupos denunciaban 'el genocidio que el gobierno israelí está perpetrando en Gaza' y defendían la necesidad de mantener la beca, subrayando su importancia como herramienta de promoción de la literatura vasca y apoyo a jóvenes escritores. La propuesta obtuvo los votos favorables de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y el rechazo de Elkarrekin Podemos.

EH Bildu, por su parte, también presentó su propia contramoción, que contó con su voto favorable, el rechazo de Elkarrekin Podemos y la abstención de PNV y PSE.

De esta manera, el pleno cerró filas en torno a la continuidad de la beca Igartza, aunque el debate sobre el papel de CAF en el proyecto de Jerusalén y sus implicaciones éticas sigue generando división política y social. El Ayuntamiento insistió en que el objetivo del premio es apoyar a la literatura vasca y que los acontecimientos internacionales 'no deben comprometer' su trayectoria.