El diseño de Olaran Talentu Faktoria incluirá las propuestas de los vecinos

Amaia Núñez beasain. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45

Olaran Talentu Faktoria va tomando forma tras el proceso participativo que se desarrolló en primavera. La aportación de los vecinos valoró que el edificio cuente con espacios abiertos, accesibles y dirigidos a todas las edades.

El antiguo edificio de Manufacturas Olaran quiere servir para atraer talento a la comarca en general y a Beasain en particular. El proyecto que define el uso de las instalaciones, destinará más de un tercio de la superficie a uso público, por lo que se llevó a cabo un proceso de participación para que los vecinos pudieran conocer el proyecto y el edificio de primera mano y poder realizar propuestas. En mayo se desarrollaron cuatro sesiones, dinamizadas por la empresa de estudios Aztiker, en la que participaron un total de 150 personas de diversas edades: alumnos de 5 a 12 años, representantes de las asociaciones culturales y deportivas del municipio, así como vecinos.

En las sesiones destacaron que los espacios sean abiertos, multifuncionales, accesibles y fomentar la convivencia intergeneracional. Asimismo, demandaron la creación de zonas para estar sin necesidad de consumir, espacios para la actividad cultural, salas polivalentes y equipamientos adaptados a todo tipo de usuarios. Para la cafetería que albergará el edificio, propusieron un modelo más inclusivo y un laboratorio steam que dé protagonismo al arte.

Las propuestas recibidas serán integradas en el futuro diseño arquitectónico, la programación y el modelo de gestión del edificio. Del mismo modo, el Ayuntamiento se comprometió a continuar desarrollando otras ideas en los próximos meses para que Olaran Talentu Faktoria «un recurso real al servicio del bienestar comunitario». Los informes completos del proceso participativo se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Beasain.

El edificio Olaran contará con espacios distribuidos en cuatro plantas. Está previsto que en la planta baja se ubique una plaza cubierta y los servicios públicos, con espacio de ocio e interacción ciudadana. En la primera y segunda planta se situarán los alojamientos y en las plantas tercera y cuarta terrazas públicas con una panorámica del barrio Ezkiaga y del río Oria como lugar de estancia abierto al público.

Una vez incluidas las aportaciones de los vecinos, se pondrá en marcha el concurso para la redacción del proyecto arquitectónico. Esta fase está prevista que se extienda hasta primeros del 2026. Con el proyecto en la mano, se licitarán las obras a mediados del próximo año. Según los plazos previstos, las nuevas instalaciones podrían estar acabadas para 2028.