Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los protagonistas de la última edición de los Beasain Kirol Sariak, tras la entrega de premios celebrada en el palacio de Igartza. Zabala

Beasain

Diez años de impulso al deporte con una nueva edición de los premios Kirol Sariak

El plazo para presentar candidaturas está abierto hasta el 21 de noviembre; la gala de entrega tendrá lugar el 22 de diciembre en el palacio de Igartza

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Los beasaindarras se preparan para celebrar una fecha especial en su calendario deportivo. Los premios Beasain Kirol Sariak alcanzan su décima edición, consolidándose como ... símbolo de reconocimiento a la dedicación, el esfuerzo y la pasión por el deporte. Desde su creación, estos galardones han servido para visibilizar el trabajo de deportistas, clubes, asociaciones y personas que, con su compromiso diario, mantienen vivo el espíritu deportivo local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Diez años de impulso al deporte con una nueva edición de los premios Kirol Sariak

Diez años de impulso al deporte con una nueva edición de los premios Kirol Sariak