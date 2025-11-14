Diez años de impulso al deporte con una nueva edición de los premios Kirol Sariak

Los beasaindarras se preparan para celebrar una fecha especial en su calendario deportivo. Los premios Beasain Kirol Sariak alcanzan su décima edición, consolidándose como ... símbolo de reconocimiento a la dedicación, el esfuerzo y la pasión por el deporte. Desde su creación, estos galardones han servido para visibilizar el trabajo de deportistas, clubes, asociaciones y personas que, con su compromiso diario, mantienen vivo el espíritu deportivo local.

El Ayuntamiento mantiene abierto el plazo para presentar candidaturas, que se mantendrá vigente hasta el 21 de noviembre. Cualquier vecino o entidad puede proponer nombres para las distintas categorías, ya sea a través de la aplicación móvil Beasain, la web municipal, o de manera presencial rellenando el formulario disponible en la recepción del Polideportivo Antzizar. El consistorio invita a la ciudadanía a participar y a ser parte activa de este reconocimiento colectivo.

Según han señalado los responsables municipales, la esencia de estos premios radica precisamente en la implicación de los vecinos y vecinas. «El deporte refleja los valores de Beasain: esfuerzo, cooperación y orgullo compartido. Estos premios son el agradecimiento de todo un pueblo», subrayan desde el Ayuntamiento. La participación ciudadana es, año tras año, el motor que da vida a los Beasain Kirol Sariak, haciendo de cada edición un homenaje compartido entre comunidad y deporte.

Dos categorías

En esta edición, los galardones volverán a dividirse en dos grandes apartados: los Premios Deportivos Anuales y los Premios Deportivos Honoríficos. Los primeros reconocerán al deportista o equipo femenino, al deportista o equipo masculino, al evento deportivo del año, y a la entidad patrocinadora más destacada. De entre todas las candidaturas recibidas, el jurado seleccionará a las personas y colectivos premiados, además de decidir quién recibirá el Gran Premio Beasain Kirol Sariak 2025.

Por otro lado, los Premios Honoríficos —el Premio a la Trayectoria Deportiva y el Premio Beasain de Honor— se concederán por resolución de Alcaldía, reconociendo las contribuciones excepcionales al deporte local y los valores que lo sustentan.

La celebración culminará el 22 de diciembre, con la gala de entrega de premios en el Palacio de Igartza, un escenario que cada año acoge uno de los actos más emotivos del calendario municipal.