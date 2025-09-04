Destacado octavo puesto de Naxara Odriozola en Portugal

J. Z. BEASAIN. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

La joven ciclista beasaindarra Naxara Odriozola (2009) ha completado una destacada actuación en la Vuelta a Portugal sub-19, celebrada del 22 al 24 de agosto, defendiendo los colores del equipo Mirat. A pesar de su juventud, Odriozola ha demostrado talento y regularidad en una de las citas internacionales más exigentes para ciclistas de su categoría.

En la primera etapa, la corredora se alzó con el triunfo en la clasificación cadete, logrando además un meritorio sexto puesto en la clasificación general. En la segunda jornada repitió actuación destacada, siendo segunda entre las cadetes y novena en la general. La tercera y última etapa la cerró con un cuarto puesto en la categoría cadete y octava en la clasificación global.

Gracias a esta constancia, Odriozola finalizó la Vuelta en la octava posición de la general, convirtiéndose en la cuarta mejor ciclista cadete de la competición. Un resultado que confirma su progresión y su proyección de futuro dentro del ciclismo femenino.

Desde su entorno destacan la importancia de esta experiencia internacional para el crecimiento deportivo de la beasaindarra, que sigue acumulando kilómetros, confianza y resultados en pruebas de alto nivel.