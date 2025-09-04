Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La beasaindarra Odriozola durante la vuelta a Portugal. MIRAT TEAM

Beasain

Destacado octavo puesto de Naxara Odriozola en Portugal

J. Z.

BEASAIN.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:16

La joven ciclista beasaindarra Naxara Odriozola (2009) ha completado una destacada actuación en la Vuelta a Portugal sub-19, celebrada del 22 al 24 de agosto, defendiendo los colores del equipo Mirat. A pesar de su juventud, Odriozola ha demostrado talento y regularidad en una de las citas internacionales más exigentes para ciclistas de su categoría.

En la primera etapa, la corredora se alzó con el triunfo en la clasificación cadete, logrando además un meritorio sexto puesto en la clasificación general. En la segunda jornada repitió actuación destacada, siendo segunda entre las cadetes y novena en la general. La tercera y última etapa la cerró con un cuarto puesto en la categoría cadete y octava en la clasificación global.

Gracias a esta constancia, Odriozola finalizó la Vuelta en la octava posición de la general, convirtiéndose en la cuarta mejor ciclista cadete de la competición. Un resultado que confirma su progresión y su proyección de futuro dentro del ciclismo femenino.

Desde su entorno destacan la importancia de esta experiencia internacional para el crecimiento deportivo de la beasaindarra, que sigue acumulando kilómetros, confianza y resultados en pruebas de alto nivel.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Destacado octavo puesto de Naxara Odriozola en Portugal

Destacado octavo puesto de Naxara Odriozola en Portugal