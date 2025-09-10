Derrota en Tudela y nuevo reto en el Loinatz el domingo

J. ZABALA BEASAIN. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

El Beasain KE no pudo sumar en su debut en la Segunda Federación, pese a disputar en Tudela un partido lleno de intensidad y alternativas en el marcador. El equipo vagonero se adelantó pronto gracias a un penalti transformado por Zubillaga en el minuto 14. La acción, sin embargo, dejó una nota negativa: Iker Bachiller, que provocó la pena máxima, se lesionó en la jugada y tuvo que abandonar el terreno de juego.

Pese al contratiempo, los pupilos de Arruabarrena supieron manejar la primera mitad, generando ocasiones en ataque y mostrándose firmes en defensa.

En la segunda mitad, el Tudelano dio la vuelta al marcador. Alayato firmó el empate mediada la reanudación y, pocos minutos después, repitió con un tanto de falta directa que puso el 2-1. Con el Beasain volcado en busca del empate, llegó el tercero de los navarros, que sentenció definitivamente el choque. De esta forma, el estreno liguero se cerró con un 3-1 que dejó al Beasain sin premio pese a su buen inicio.

El equipo beasaindarra tendrá la oportunidad de resarcirse este fin de semana. La segunda jornada enfrentará al Beasain con el Ejea, conjunto aragonés que también busca asentarse en la categoría. El encuentro se disputará en el campo de Loinatz el domingo, 14 de septiembre, a partir de las 11.30 horas.

Los beasaindarras confían en el apoyo de la afición para lograr primera victoria del curso.