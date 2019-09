Los Cursos de Verano de la UPV llegan a Igartza para abordar el alzhéimer El neurólogo. Pablo Martínez Lage, de la Fundación Cita Alzheimer. El Palacio acogerá el próximo jueves varias charlas de expertos | El neurólogo Pablo Martínez Lage cerrará la jornada, que se dirige al público en general y a familiares de afectados JUANTXO UNANUA BEASAIN. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:39

¿Se puede prevenir el alzhéimer? Es una de las preguntas planteadas por cada vez mayor número de ciudadanos, dado la afección, cada vez mayor, de esta enfermedad degenerativa que supone uno d elos grandes retos de la sociedad actua. Beasain lleva trabajando desde hace meses en esta problemática a través de la iniciativa 'Goiz Alzhéimer', con el objetivo final de prevenir esta temida enfermedad.

Por un lado, organizado por el Ayuntamiento y por otro desde Lemniskata, han sido varias las conferencias en las que se ha abordado las implicaciones de esta dolencia neurológica.

Pero la implicación beasaindarra va más allá. Desde el Consistorio se ha impulsado que la Fundación Cita Alzheimer desarrolle parte de su programa en Beasain, siendo uno de los cinco centros de Europa que participa en el proyecto European Prevention of Alzheimer's Dementia (EPAD). Beasain aporta 200 de las 2.000 personas que participarán en este estudio europeo, que tratará de probar fármacos contra el alzhéimer «en personas sanas que tienen las proteínas tóxicas que enferman el cerebro y hacen posible la enfermedad pero que no han desarrollado todavía los síntomas».

Las inscripciones para el ciclo de charlas se realizan en la Oficina de Atención al Ciudadano

Ahora llega otra iniciativa, enmarcada en los Cursos de Verano de la UPV/EHU, que se celebrará en Igartza el próximo jueves, 12 de septiembre, en sesiones de mañana y tarde.

Desde las 9.30 horas, el Palacio acogerá una serie de conferencias que versarán en torno a la «prevención en el contexto del envejecimiento». En otra de ellas se hablará de los estilos y hábitos de vida del cerebro: dieta y actividad física.

Además el tema de la prevención será eje de otra de las charlas que se celebrarán en Igartza. Serán conferencias o ponencias dirigidas a la población, en las que los términos técnicos no harán aparición y que correrán a cargo de personal especializado en el tema de Biodonosita-Osakidetza de la Fundación Cita Alzheimer, una medico nutricionista y otra médico del Hospital Universitario de Toulouse.

La clausura de la jornada correrá a cargo del experto en la materia, elneurólogo de la Fundación Cita Alzheimer Pablo Martínez Lage, quien en más de una ocasión ha trasladado todo su saber sobre el tema en varias conferencias celebradas en el Usurbe antzokia y en el Palacio de Igartza.

Desde el Ayuntamiento señalan que son charlas «de gran interés especialmente para aquellas personas que convivan con la enfermendad en su entorno más cercano». Las inscripciones para poder asistir a este ciclo de charlas se realizarán en la Oficina de Atención al Ciudadano Igunea, donde se facilitará toda la información.

Algunas claves

Martínez Lage, en sus diferentes intervenciones llevadas a cabo en Beasain, remarcaba que «todos tenemos fallos de memoria. Que no recuerdes algo puntual, el nombre de alguna persona, una fecha, una palabra rebuscada, solo son fallos de memoria que no son preocupantes. Los síntomas de alarma hacen referencia al fallo de memoria cotidiano y persistente de cosas recientes, de lo que a uno le acaban de decir, de lo que acaba de hacer, de un recado que le han dado... pero día tras día».

Sobre si es bueno ejercitar el cerebro dejaba claro que «no salva de padecer la enfermedad, solo te reduce el riesgo, pero no lo elimina. Haber desarrollado una actividad intelectual elevada es solo un factor protector». A la pregunta de por qué se recuerda lo de antaño y no los hechos recientes, el prestigioso neurólogo señalaba que «las memorias remotas están muy bien fijadas en el cerebro y el alzhéimer solo afecta a esa memoria cuando está muy avanzado. En su fase más incipiente, el alzhéimer afecta a la entrada de información al cerebro, no a la que ya está almacenada. Por eso falla lo reciente, porque lo viejo está muy bien guardado. Y por eso el enfermo tiende a recordarlo tantas veces».