Cortes de tráfico hoy por la mañana por la celebración de la prueba Josetxo Imaz

J. Z. beasain. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:16

El Ayuntamiento ha informado de que, con motivo de la celebración del Memorial Josetxo Imaz que se celebra durante la mañana de hoy, se producirán cortes de tráfico puntuales en el centro de la localidad.

Según ha detallado la Policía Municipal, la interrupción tendrá lugar entre las 11.00 y las 11.30 horas aproximadamente, coincidiendo con el desarrollo de la prueba deportiva.

Durante ese intervalo de tiempo no se podrá acceder al municipio desde la rotonda de Zaldizurreta. Además, quedará restringida tanto la entrada como la salida de vehículos en la Plaza Gipuzkoa. Asimismo, los usuarios de los garajes situados en Kale Nagusia, J.M. Iturriotz kalea y en Nafarroa etorbidea (números del 1 al 27) tampoco podrán mover sus vehículos.

La prueba con inicio y final en la pista de atletismo de Altamira (Ordizia), arrancará a las 11.00, y los corredores de berán cubrir una distancia de 10km.

La Udaltzaingoa ha pedido comprensión a la ciudadanía y ha disculpado las molestias que puedan ocasionar estas restricciones temporales, recordando que son necesarias para garantizar la seguridad de participantes y vecinos durante la celebración del Memorial.