El concurso de sidra llegará a Murumendi el 7 de octubre

La sociedad Murumendi ya tiene fecha para su tradicional concurso anual de sidra. La cita será el próximo martes 7 de octubre, a las 20.00 horas, en la sede de la entidad, donde se espera reunir de nuevo a numerosos aficionados en torno a una de las costumbres más queridas del calendario local.

Los organizadores han recordado que el plazo de inscripción se cerrará este domingo al anochecer, momento en el que también deberá entregarse la media docena de botellas necesarias para participar en la cata.

Las personas interesadas podrán apuntarse de dos formas: acudiendo directamente a la sociedad Murumendi o llamando al teléfono 666 387 470. Quienes quieran participar deberán aportar 6 botellas de sidra sin etiqueta para participar.

Como cada año, el certamen promete ambiente festivo, buena sidra y la emoción de conocer cuál será la bebida que abastecerá a la sociedad durante todo el próximo año.