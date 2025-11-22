Concentración de los pensionistas mañana

J. ZABALA BEASAIN. Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:05 Comenta Compartir

La plaza Zubimusu acogerá mañana una concentración de pensionistas, a partir de las 11.00. La movilización está organizada por los pensionistas de la comarca del Goierri y tiene como objetivo exigir pensiones mínimas equiparadas al salario mínimo y unos servicios públicos, sanitarios y de cuidados, accesibles y dignos para todas las personas.

Subrayan la importancia de actualizar las pensiones conforme al índice real de precios (KPI/IPC), garantizar el 100 % de las pensiones de viudedad y rechazar cualquier recorte. Los participantes pretenden visibilizar la necesidad de justicia y equidad para quienes dependen de estos ingresos.