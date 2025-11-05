Comerciantes y jóvenes se unen para impulsar la digitalización del sector

JOSU ZABALA beasain. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Beasain acogió la presentación del proyecto Gandik, una iniciativa que busca acelerar la digitalización del comercio local y reforzar las competencias digitales de la juventud. El programa, que se pondrá en marcha durante el curso 2025-2026 en Beasain y Portugalete, está impulsado conjuntamente por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y la Fundación Puntueus.

En el acto intervinieron la alcaldesa Leire Artola, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado; y el director de Puntueus, Josu Waliño, quienes coincidieron en destacar el valor estratégico de la iniciativa, tanto para el futuro del comercio como para el desarrollo social y tecnológico de las nuevas generaciones.

Una doble transformación

Hurtado subrayó que la digitalización y el relevo generacional son dos de los grandes desafíos del sector comercial. «En un mercado cada vez más competitivo, el pequeño comercio debe mejorar su visibilidad y eficiencia mediante herramientas digitales, al tiempo que fortalece sus vínculos con la juventud, que será su clientela y aliada en el futuro», señaló.

Por su parte, Artola destacó que el proyecto encaja plenamente con la visión del consistorio. «Un comercio vivo refuerza la cohesión social y la identidad local. Adaptarse a la realidad actual pasa por incorporar la digitalización como una herramienta imprescindible».

Según un estudio de Puntueus elaborado con datos de Google Maps, solo el 27% de los comercios de Beasain (68 de 253) dispone de una web activa, un porcentaje que refleja la media de Euskadi. «Dos tercios del comercio local carecen de presencia real en Internet, y ahí es donde Gandik marca la diferencia», explicó Waliño. «La digitalización puede transformar la relación entre comercios y comunidad; este proyecto ofrece un camino práctico y realista para lograrlo».

Jóvenes y comercios, aliados

El elemento más innovador de Gandik reside en su enfoque intergeneracional. El alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de los centros BIP Beasain Instituto Público, Andramendi Beasaingo Ikastola y La Salle Beasain, con el apoyo del profesorado y la coordinación de Puntueus, será el encargado de diseñar y crear las páginas web de los comercios participantes.

Entre los negocios seleccionados para esta primera fase figuran Productos Transilvania, Detalles Mágicos, Kixkur ileapaindegia, Arnedoko Txokoa, Beasaingo Ogi Berri, Otxoa de Alaiza ileapaindegia, Labores Otea, Farmabi Parafarmacia, La Krenguta janaridenda, Taj Mahal jatetxea, Reformas Celedón y Txantxangorri taberna.

Durante las primeras semanas, los estudiantes visitarán los establecimientos para conocer sus necesidades y definir los objetivos de cada proyecto digital. Posteriormente, diseñarán las webs y ofrecerán formación a los comerciantes para que aprendan a gestionarlas de forma autónoma.

Este proceso no solo mejorará la presencia online del pequeño comercio, sino que permitirá al alumnado aplicar sus conocimientos digitales en un entorno real y fomentar la economía local. «Los jóvenes aprenden haciendo y se convierten en protagonistas del cambio, conectando la educación con la vida del pueblo», apuntó Artola.

Otro de los pilares de Gandik es el uso del euskera como lengua principal. Todas las páginas web se crearán al menos en euskera, con la posibilidad de añadir castellano o inglés según las necesidades. Artola añadió que la iniciativa «garantiza la continuidad de la lengua y su presencia en los nuevos entornos digitales, combinando innovación, cultura e identidad local».