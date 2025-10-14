Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los premiados en la tercera edición de la jornada 'Beasain Marrazkitan', tras la celebración del evento, bajo la plaza. BEAR

Beasain

Color y creatividad con la tercera edición de Beasain Marrazkitan

Dieciséis artistas urbanos participaron en la jornada de dibujo al aire libre enmarcada en el movimiento 'Urban Sketchers'

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Martes, 14 de octubre 2025, 20:33

Comenta

Las calles beasaindarras vivieron una jornada repleta de arte y buen ambiente con la celebración de la tercera edición de Beasain Marrazkitan el sábado, ... una cita que reunió a 16 dibujantes urbanos de diferentes edades llegados desde distintos puntos de Euskal Herria. El tiempo acompañó durante todo el día, lo que permitió disfrutar de una experiencia que los organizadores calificaron como «enriquecedora y muy inspiradora».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  3. 3

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  6. 6

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  7. 7 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  8. 8 Consulta los horarios del transporte público de mañana en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  9. 9

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  10. 10 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Color y creatividad con la tercera edición de Beasain Marrazkitan

Color y creatividad con la tercera edición de Beasain Marrazkitan