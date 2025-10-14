Color y creatividad con la tercera edición de Beasain Marrazkitan

Las calles beasaindarras vivieron una jornada repleta de arte y buen ambiente con la celebración de la tercera edición de Beasain Marrazkitan el sábado, ... una cita que reunió a 16 dibujantes urbanos de diferentes edades llegados desde distintos puntos de Euskal Herria. El tiempo acompañó durante todo el día, lo que permitió disfrutar de una experiencia que los organizadores calificaron como «enriquecedora y muy inspiradora».

Desde primera hora de la mañana, y hasta bien entrada la tarde, las calles y rincones más emblemáticos del municipio se transformaron en lienzos vivos, llenos de color, trazos y miradas personales. Con cuadernos, lápices y acuarelas en mano, los participantes plasmaron su visión de Beasain, capturando su luz, su arquitectura y su vida cotidiana desde una perspectiva artística y espontánea.

El encuentro, que tuvo su punto de partida en el Palacio de Igartza, forma parte del movimiento internacional Urban Sketchers, nacido en 2007 y centrado en dibujar la vida urbana directamente del natural, sin filtros ni retoques. No se trata de una competición, sino de un espacio creativo y participativo, abierto tanto a profesionales como a aficionados que comparten una misma pasión: dibujar la realidad tal como se vive.

Los organizadores valoraron muy positivamente la jornada y destacaron la buena acogida del público y el ambiente colaborativo. Además, aseguraron que ya piensan en la próxima edición, con el objetivo de seguir consolidando esta cita como un referente cultural y artístico en la comarca de Goierri.

Beasain, una vez más, se convirtió en un escenario de arte al aire libre, donde la creatividad y la convivencia fueron las verdaderas protagonistas.