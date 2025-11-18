Colapso por un nuevo accidente en la N-I

J. ZABALA BEASAIN. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Las calles de Beasain vivieron ayer una mañana complicada por el accidente ocurrido en la N-1, a la altura de Legorreta, que bloqueó el tráfico desde primera hora. La colisión entre un camión y una furgoneta, registrada minutos antes de las siete de la mañana en sentido Irun, obligó a cerrar uno de los carriles y a habilitar desvíos por Ordizia y por la salida 422. Las retenciones llegaron a los ocho kilómetros y afectaron de lleno a la circulación en Beasain.

A primera hora el municipio estaba prácticamente inmovilizado. En la imagen se aprecia la fila de camiones detenidos en la N-1 y, al mismo tiempo, vehículos parados en Trenbide kalea. La afluencia de coches era muy superior a la habitual y el tráfico avanzaba con extrema lentitud. La situación se complicó aún más por otro choque, esta vez dentro del término municipal, donde tres vehículos colisionaron minutos antes de las ocho en sentido Vitoria.

A partir de las nueve la circulación comenzó a aliviarse, aunque de manera muy lenta. La reapertura total de la N-I tras la retirada del camión y la furgoneta permitió que el flujo de vehículos recuperara cierta normalidad.