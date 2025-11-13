El club de lectura juvenil ofrece una nueva sesión hoy por la tarde

J. Z. BEASAIN. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La Biblioteca Municipal ofrecerá hoy por la tarde una nueva actividad en el club de lectura dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años, pensado especialmente para los pequeños amantes de los cómics. Esta iniciativa busca fomentar el hábito de la lectura desde edades tempranas, al tiempo que ofrece un espacio para compartir historias, comentar aventuras y disfrutar de la creatividad que estos libros gráficos pueden aportar.

El club se celebrará en horario de 17.00 a 18.00 horas, en las instalaciones de la biblioteca. Durante la sesión, los participantes podrán leer sus cómics favoritos, descubrir nuevas historias, intercambiar opiniones y comentar los personajes y tramas que más les llamen la atención, todo en un ambiente dinámico y participativo.

Para poder asistir, es necesario inscribirse de forma previa, llamando al número de teléfono 943 028 070. La organización recuerda que las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación.