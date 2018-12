Hoy cita con el góspel de 'Ispirit' Ispirit. El grupo donostiarra de góspel hoy actua en la plaza. El grupo que lidera Iñaki Miguel cantará en la plaza Cubierta a las 19.00 horas | JUANTXO UNANUA BEASAIN. Jueves, 27 diciembre 2018, 00:16

El programa navideño organizado desde el Consistorio beasaindarra todos los años reserva un hueco a la cita navideña la música gospel, que hoy llega a Beasain. En esta ocasión las melodías saldrán de la inspiración del conjunto de gospel donostiarra Ispirit.

El concierto que Ispirit ofrecerá hoy jueves, a partir de las 19.00 horas en la plaza Cubierta, queda enmarcado en el XIII Ciclo Gospel, está circuitado ya que se viene desarrollando en diversas localidades del País Vasco. Ispirit está formado por las vocalistas Lidia Insausti, Ainhoa Eguiguren y Lide Hernando, apoyadas Iñaki Santos se sentará al órgano, María Soriazu al bajo, Andoni Etxebeste a la batería e Iñaki Miguel al piano y también como director musical del grupo.

Programa

Durante 80 minutos ofrecerán un divertido y variado concierto en torno a la música gospel, más clásica, así como a la música espiritual del siglo XX.

«Además de interpretar temas míticos como 'Oh Happy Day' o 'When the saints go marching in', también sonarán otros temas menos ortodoxos pero de semblante espiritual como 'Bridge over troubled water' de Simon & Garfunkel o 'People get ready' de The Impressions.

«El programa que Ispirit ofrecerá hoy en la plaza Cubierta incluye temas propios, como es el caso de 'Breathe' y por supuesto, no faltará alguna sorpresa de calado navideño», adelantan los integrantes del grupo de gospel.

Ispirit nació en 2016, fruto de la colaboración del pianista Iñaki Miguel con variassvocalistas en proyectos que cuentan con orígenes diferentes.

Hoy también el tren Txutxu

El tren Txutxu es otra actividad o atracción muy esperada por los pequeños y no tan pequeños. Encaja en la programación navideña de la Asociación de Comerciantes Bareak, hoy circula de 11.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas.