Beasain

Cine, teatro y montaña visitan el Usurbe

beasain.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:22

El Teatro Usurbe ofrecerá durante los próximos días una variada programación que combina teatro, cine y actividades culturales. La programación arrancará hoy, con la representación teatral 'Neura - De Ste Xeito', a partir de las 20.30. Mañana, la gran pantalla tomará el relevo con el filme 'Ziztu bizian', que se proyectará a las 16.45 horas como sesión principal. A continuación, se ofrecerán la película 'Karmele', a las 19.15 y 22.15.

El domingo,se repetirá el mismo esquema con 'Ziztu bizian' a las 16.45, seguido de nuevas proyecciones de 'Karmele' a las 19.15 y 21.45. El lunes, Día del Espectador, el teatro Usurbe ofrecerá precios reducidos para las sesiones de 'Karmele', a las 17.00 y 19.30.

La semana continuará con la XVIII. edición de la Mendi Astea de Beasain, que se desarrollará el martes 21 y el miércoles 22, con proyecciones y charlas relacionadas con la montaña a partir de las 19.30.

