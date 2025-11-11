Charla sobre la prevención del cáncer de próstata y testículos, hoy

J. Z. Beasain. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Esta tarde, a partir de las 19.00 horas, el Ayuntamiento será escenario de una charla abierta a la ciudadanía sobre la prevención del cáncer de próstata y testículos, organizada por la asociación Goierri MoHerri en el marco de la campaña Movember. La sesión correrá a cargo de la doctora Liliana Villamizar, médico adscrita al servicio de Urología de Asunción Klinika.

La actividad, de carácter gratuito y abierta al público hasta completar aforo, busca acercar información rigurosa y accesible sobre dos de las patologías más relevantes en la salud masculina. Durante su intervención, la doctora Villamizar explicará aspectos esenciales como la detección precoz, los factores de riesgo, los hábitos de vida saludables que ayudan a prevenir estos cánceres y, sobre todo, la importancia de superar los tabúes que aún dificultan acudir al médico ante los primeros síntomas.

Según datos recientes, el cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres en España, con unos 35.000 nuevos casos anuales. Su incidencia aumenta a partir de los 50 años y afecta principalmente a hombres mayores de 65. No obstante, gracias a la detección precoz y a los avances médicos, la tasa de supervivencia supera el 90% a los cinco años tras el diagnóstico. El cáncer de testículos, aunque menos común, es el más frecuente entre los varones jóvenes y también presenta un alto índice de curación si se diagnostica a tiempo.

Con esta charla, Goierri MoHerri reafirma su compromiso con la divulgación y la prevención, animando a los hombres a hablar de salud sin prejuicios y a acudir al médico con naturalidad. La cita de hoy busca poner la información y la concienciación al servicio de la comunidad.