Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los dantzaris se tomaron la tradicional foto de familia frente al palacio de Igartza tras la celebración. AURTZAKA

Beasain

Un centenar de dantzaris toma Igartza

Igartzako Dantzarien Eguna reunió a cientos de espectadores en el Conjunto Monumenta, para disfrutar de danzas tradicionales, el 'segizio' y música popular

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:12

Beasain vivió el sábado una jornada festiva con motivo del Igartzako Dantzarien Eguna, que reunió a 108 dantzaris de la Cofradía de Ezpata-dantzaris ... de Igartza. La celebración arrancó en el Ayuntamiento. Tras las 12 campanadas en el reloj del Ayuntamiento, el carrillon tocó el 'Maritxu Nora Zoaz', que fue bailado por el 'Zaldiko' y continuó con la entrega de la bandera de Beasain de la mano de la alcaldesa Leire Artola, a un dantzari. La celebración prosiguió con el tradicional segizio desde la plaza de San Martín de Loinaz hasta el conjunto monumental de Igartza, donde aguardaba numeroso público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  4. 4

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  5. 5 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  6. 6 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  10. 10 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un centenar de dantzaris toma Igartza

Un centenar de dantzaris toma Igartza