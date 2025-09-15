Un centenar de dantzaris toma Igartza

Beasain vivió el sábado una jornada festiva con motivo del Igartzako Dantzarien Eguna, que reunió a 108 dantzaris de la Cofradía de Ezpata-dantzaris ... de Igartza. La celebración arrancó en el Ayuntamiento. Tras las 12 campanadas en el reloj del Ayuntamiento, el carrillon tocó el 'Maritxu Nora Zoaz', que fue bailado por el 'Zaldiko' y continuó con la entrega de la bandera de Beasain de la mano de la alcaldesa Leire Artola, a un dantzari. La celebración prosiguió con el tradicional segizio desde la plaza de San Martín de Loinaz hasta el conjunto monumental de Igartza, donde aguardaba numeroso público.

Tras el desfile, los dantzaris ofrecieron una exhibición de bailes tradicionales, fieles a la herencia cultural transmitida por antiguos maestros de la comarca. La jornada se completó por la tarde con romería y triki-poteo, en un ambiente festivo que llenó las calles de música y danza.

La Cofradía de Ezpata-dantzaris de Igartza nació en 2007 a iniciativa del grupo Aurtzaka, con el objetivo de recuperar los antiguos desfiles y coreografías de ezpata-dantza que se practicaban en Beasain y localidades vecinas desde hace más de dos siglos. Hoy cuenta con más de 300 miembros comprometidos con mantener viva esta tradición.

Las vestimentas, banderas y espadas utilizadas en las danzas reprodujeron fielmente los modelos históricos documentados, mientras que las coreografías siguieron las variantes transmitidas de generación en generación.

El segizio de los ezpata-dantzaris lo encabezó el capitán, seguido por las cuatro hileras de dantzaris armados con espadas largas de dos manos. Tras ellos marcharon los capitanes salientes con jóvenes que han ejercido ese papel durante el año, seguidos de los portadores de la bandera, los tamborileros y músicos. Cerrando el desfile aparecieron los gigantes, mientras que el zaldiko acompañó con movimientos libres, apoyando en la dirección de las danzas.