Celebración del Día de las Personas Mayores

BeasainCelebración del Día de las Personas Mayores
J. Z.
beasain.
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:56
El domingo se celebró el Día de las Personas Mayores con un emotivo acto de reconocimiento. En esta ocasión, las personas homenajeadas fueron Lore Aldareguía Echeverría y Fernando Presa Fuentes, quienes recibieron el cariño y el aplauso de los presentes. Los asistentes disfrutaron de una copiosa comida en la mejor compañía, y posteriormente, dieron paso al reparto de premios de los juegos de mesa y al tradicional baile.
