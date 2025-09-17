Celebración del Día de las Personas Mayores

El Día de las Personas Mayores se celebró en los bajos de la plaza, y Lore Aldareguía y Fernando Presa fueron homenajeados.

J. Z. beasain. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:56

El domingo se celebró el Día de las Personas Mayores con un emotivo acto de reconocimiento. En esta ocasión, las personas homenajeadas fueron Lore Aldareguía Echeverría y Fernando Presa Fuentes, quienes recibieron el cariño y el aplauso de los presentes. Los asistentes disfrutaron de una copiosa comida en la mejor compañía, y posteriormente, dieron paso al reparto de premios de los juegos de mesa y al tradicional baile.