Beasain

CAF lanza una campaña solidaria para Gaza

J. Z.

beasain.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:51

El comité de empresa de CAF, formado por LAB, ELA, ESK, CC OO y UGT, presenta una campaña de apoyo al pueblo palestino. Pidieron a toda la plantilla que participe en la recogida de fondos que se llevará a cabo hasta Navidad. La ayuda la gestionará la organización Salam Gaza y se destinará al reparto de agua potable en la Franja. En la comparecencia también intervino su presidenta, Ola Arafat.

Representantes de LAB y ELA tomaron la palabra para expresar su preocupación por la situación en Palestina. Señalaron que la comunidad internacional no está impulsando soluciones políticas duraderas y que la realidad de Gaza y Cisjordania ha pasado a un segundo plano mediático. Recordaron además que CAF mantiene relaciones comerciales con Israel y que los trabajadores quieren dejar claro que no desean normalizar ese vínculo, sino mostrar apoyo al pueblo palestino.

