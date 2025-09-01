Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del podio final de la 74 edición de la Loinatz Proba celebrada el domingo. S.C. LOINAZ

Beasain

Buena acogida de corredores y aficionados al cambio de fechas de la Loinatz Proba

Pablo Lospitao venció al sprint en la 74ª edición de la prueba que por primera vez se disputó fuera del programa de las Loinatz Jaiak

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:03

El mes de agosto se despidió el domingo en Beaasain con la celebración de la 74ª edición de la Loinatz Txirrindu Proba (en categoría ... de aficionados), una cita marcada en rojo dentro del calendario del Torneo Lehendakari. El triunfo fue para Pablo Lospitao González, del Caja Rural-Alea, que cruzó la meta en primera posición tras imponerse en el sprint final. Le acompañaron en el podio Sergio Gutiérrez Vargas (Gomur-Cantabria Infinita), segundo, y Jon Conejero Laconcha (Electro Alavesa-Zuia Ingeniería), tercero.

