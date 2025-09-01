Buena acogida de corredores y aficionados al cambio de fechas de la Loinatz Proba

El mes de agosto se despidió el domingo en Beaasain con la celebración de la 74ª edición de la Loinatz Txirrindu Proba (en categoría ... de aficionados), una cita marcada en rojo dentro del calendario del Torneo Lehendakari. El triunfo fue para Pablo Lospitao González, del Caja Rural-Alea, que cruzó la meta en primera posición tras imponerse en el sprint final. Le acompañaron en el podio Sergio Gutiérrez Vargas (Gomur-Cantabria Infinita), segundo, y Jon Conejero Laconcha (Electro Alavesa-Zuia Ingeniería), tercero.

El recorrido, de 131 kilómetros, partió a las 09.30 y reunió a 157 ciclistas en la línea de salida situada en la avenida de Navarra. No faltaron las ascensiones que han convertido a la prueba en un referente exigente dentro del ciclismo aficionado: cuatro pasos por Atagoiti, dos por Olaberria y uno por Mandubia. A pesar de los intentos de fuga, la carrera se decidió en los metros finales, después de que un reducido grupo de 16 corredores alcanzara la recta de meta. Allí, el trabajo de equipo resultó decisivo: Iker Pérez, vencedor el día anterior en la clásica de Zegama, lanzó un potente sprint para facilitar la victoria a su compañero Lospitao, que no desaprovechó la oportunidad.

En cuanto a clasificaciones secundarias, Caja Rural-Alea redondeó la jornada: Adria Regada Hierro se llevó la montaña y la escuadra verde también se adjudicó el triunfo por equipos. Con ello, el conjunto navarro firmó un pleno de victorias en el denominado 'díptico guipuzcoano', ya que el sábado también había saboreado el triunfo en Zegama.

Cambios en la fecha

La prueba local se celebró este año fuera del programa oficial de las fiestas, algo inédito hasta ahora. Según explicó la organización, la decisión vino motivada por la falta de voluntarios en esas fechas, lo que obligó a trasladar la competición. Pese a ello, la respuesta de corredores y aficionados fue sobresaliente, consolidando a la cita como una de las más atractivas del Torneo Lehendakari.

Con la de este domingo, ya son once las pruebas disputadas de las diecisiete que componen la competición. Sergio Gutiérrez, que volvió a demostrar regularidad con su segundo puesto, mantiene el liderato en la general y amplía su ventaja sobre Asier Castilla (Fundación Euskadi), que acabó cuarto en Beasain y ahora se encuentra a 16 puntos del cántabro. A falta de cuatro fechas, la pugna por el título se aprieta y promete emociones fuertes.

El Torneo Lehendakari vivirá su próximo capítulo el próximo fin de semana, con las pruebas de Amurrio y Urduliz, donde volverán a medirse los grandes protagonistas de esta temporada.