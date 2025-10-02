El BKL presenta sus equipos en la plaza Erauskin

J. Z. beasain. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Esta tarde, a las 19.00 horas, la plaza Erauskin será el escenario de la presentación oficial del BKL, el club de baloncesto local que da inicio a la nueva temporada. El acto reunirá a jugadores, entrenadores, familias y aficionados en un ambiente festivo que servirá como punto de encuentro para toda la comunidad que rodea al baloncesto en la comarca. La cita contará además con un atractivo especial: la presencia de dos jugadoras del IDK Euskotren, equipo de referencia en la Liga Femenina Endesa.