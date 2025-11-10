EH Bilduk udal ordenantza fiskalak 'aukera galdua' direla adierazi du

BeasainEH Bilduk udal ordenantza fiskalak 'aukera galdua' direla adierazi du
J. Z.
beasain.
Astelehena, 10 azaroa 2025, 20:35
EH Bilduk adierazi duenez, Beasaingo 2025eko udal ordenantza fiskalek 'aukera galdua' suposatzen dute herrian etxebizitzaren eskuragarritasuna eta gizarte-kohesioa sendotzeko. Koalizioaren ustez, dokumentu horiek «udalaren lehentasunak islatzen dituzte», eta testuinguru honetan 'beharrezkoa zen ausardia handiagoz' jokatu eta politika fiskalak herritarren bizi-kalitatea hobetzeko norabidean bideratzea.
EH Bilduren arabera, Beasain herri bizi eta aktiboa izan da beti, baina azken urteotan 'bizitasuna ahultzen' ari da, neurri handi batean «etxebizi-tza duin bat eskuratzeko zailtasunengatik». Taldeak adierazi du egoera horrek gazteen artean eragin zuzena duela, «askok kanpora bizitzera joan behar izaten baitute», eta horrek «herriaren energia eta etorkizuna ahultzen» dituela.
Era berean, alderdiak nabarmendu du adinekoen artean gero eta handiagoak direla irisgarritasun-arazoak, eta horrek «beren inguruan bizitzen jarraitzeko zailtasunak» sortzen dituela, baita «kalitatezko zaintza-zerbitzuak ematea» ere zailtzen duela.
Horretarako, bi proposamen zehatz aurkeztu zituzten: etxebizitza hutsen gaineko errekargua ezartzea, etxebizitza hutsak mobilizatu eta gazte eta familien esku jartzeko; eta tasa eta zergetan hobari progresiboak ezartzea, herritarren diru-sarreren arabera, udal zerbitzuen irisgarritasuna eta kalitatea bermatzeko.
EH Bilduk azaldu du proposamen horien bidez udal politikak «beasaindarren bizi-kalitatea hobetzeko eta udal zerbitzuak guztion eskura jartzeko» bideratu nahi zituztela. Adibide gisa, Musika Eskolan 2025ean ezarri diren diru-sarreren araberako hobariak aipatu dituzte, neurri hori beste udal zerbitzuetara —kiroldegia, zinema eta antzekoetara— zabaltzearen alde eginez.
Koalizioak salatu du, ordea, EAJren udal gobernuak proposamen gehienak baztertu dituela, eta onartu den neurria «mugatua» dela: familia ugarientzako hobaria IBI zergan. EH Bilduren arabera, 'pauso txikia' bada ere, ez du behar adinako eraginik izango herrian bizi diren arazoei aurre egiteko.